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HaberlerGündemAlparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
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Alparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da, kanuna aykırı şekilde eylem yapmaya çalışırken gözaltına alınan, kayyum atanan ve kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
AA

Kentte 4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kuytul, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının 4 Mayıs'ta gerçekleştirmek istediği kanuna aykırı eyleme müdahale etmiş, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

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