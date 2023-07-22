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        Haberler Gündem Ambulans helikopter 90 yaşındaki vatandaş için havalandı

        Samsun'da trafik kazasında yaralanan 90 yaşındaki vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti

        Samsun'un Asarcık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralananların arasında kafa travması geçiren 90 yaşındaki bir vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 23:11
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        Ambulans helikopter 90 yaşındaki vatandaş için havalandı
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        Hastaya ilk müdahale ambulans helikopterde bulunan sağlık çalışanları yaptı. İlk müdahalenin ardından hasta ambulans helikopter ile Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbardan, ambulans helikopter ile hastaneye sevk sürecinin videosunu paylaştı. Hastaneye kaldırılan 90 yaşındaki vatandaş tedavi altına alındı

        #Samsun
        #ambulans helikopter
        #haberler
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