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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anne yemeği yiyenlere müjde!

HABERTURK.COM

Fast food’u ve hazır gıdaları anne yemeğine tercih edenler bir kez daha düşünsün! Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, “Tarhana bağırsak ve midenin ilacı, ev yoğurdu obeziteden korur, tarçınlı az şekerli sütlaç, çikolata, bisküvi gibi kan şekerinizi fırlatmaz, pırasa salgın hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir” dedi

Anne yemeği

Modern şehir hayatı, yoğun iş temposu, sosyal medya derken ‘anne yemeğini’ unuttuk. Hatta zamane çocukları evde pişeni değil, fast food veya hazır paketli gıdaları tercih ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, anne yemeklerinin sağlık için daha faydalı olduğunu söyledi. Peki, o sağlıklı yemekler neler? İşte listesi…

TARHANA ÇORBASI ŞİFA DEPOSU

Genellikle tarhana çorbasının kış aylarında tüketilmesinin öncelikli nedeni soğuk algınlığına karşı birebirdir. Bununla beraber çok çeşitli bir karışım olduğundan kansere karşı önemli bir koruma sağlayan antioksidan açısından zengindir. Bağırsak tembelliğine karşın bağırsak temizlemede etkendir. Astım ve bronşit hastaları için tedavinin bir parçasıdır. Mide rahatsızlıklarından mide asidini düzenleyicidir; bununla birlikte kolesterol düşürmede etkindir. Aynı zamanda pankreas çalıştırıcı ve kan pıhtılaşmasını önleyici etkileri de mevcuttur.

EV YOĞURDU İLE KİLOLARA VEDA

Özellikle günümüzde çok sık karşılaşılan bağırsak tembelliğine karşı oldukça etkilidir. Doğal sinbiyotik (prebiyotik ve probiyotikleri birlikte bulunduran ürünler) etkiye sahiptir. İçerdiği sinbiyotikler sayesinde kilo kaybında ekstra etkisi mevcuttur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle diş ve diş eti sağlığında oldukça faydalıdır. Özellikle çocuklarda kas gelişimi, boy uzamasının yanında ekstra sporla uğraşanlar için de kas gelişiminde destekleyici etkisi mevcuttur.

TAZE SÜTTEN MİS GİBİ SÜTLAÇ

Herkesin bildiği gibi paketli ürünler uzun süre dayanması için birtakım işlemlerden geçmektedir. Bu işlemlerin de vücuda yan etkileri olabilmektedir. Dolayısıyla hiçbir katkı maddesi içermeden tamamen ev yapımı bir ürünün tüketiminin faydaları saymakla bitmez. Az şekerli bol tarçınlı sütlacı bisküviye neden tercih etmeliyiz? Kanserojen olmaması, bağırsak sağlığı açısından doğal sinbiyotik olması, içerdiği vitaminlerin uzun işlem sonucu kaybolmaması, içerdiği şeker oranına bağlı insülin dengesizliğinin önlenmesi açısından kat kat daha faydalıdır.

"PIRASA YEMEM" DİYEN ÇOCUKLAR DİKKAT!

Pırasa vücut için güçlü antioksidan kaynağıdır. Büyüme ve gelişmenin desteklenmesi ve özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için mutlaka tüketilmelidir. Okullarda yaygın olan grip gibi salgınlara karşı bağışıklığı yoğun bir şekilde korumaktadır. İçerdiği vitaminler ile çocuklarda kemik gelişimini desteklemektedir aynı zamanda yoğun lif içeriği ile bağırsakları düzenlemektedir.

HALI SAHADA- BASKETTE ENERJİ İSTEYEN GENÇLERE ÖZEL YEŞİL MERCİMEK YEMEĞİ

Protein deposu olan yeşil mercimek aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından da zengindir. Bu kadar besleyici olmasının yanında tok tutması ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo vermek isteyenlerin bolca kullanması önerilmektedir. A vitamini, B grubu vitaminler, K vitamini ve C vitamini içermektedir. Yeşil mercimek temel tüm amino asit grupları ile kasların sağlıklı olmasında büyük rol oynar.

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet soğan

1 adet kapya biber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 silme yemek kaşığı tam buğday unu

1 su bardağı kemik /et / tavuk suyu

1 tutam tuz

Tereyağı ve unu hafifçe kavurun. İçerisine soğan, biber ve sarımsağı ekleyip bir taşım kavurun. Tavuk/et/kemik suyunu ve yeşil mercimeği ekleyin altını kısıp 15 dakika pişirin.

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