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        Haberler Sağlık Araştırmacılar, insanların sesini kullanarak hipertansiyonu tespit edebildiklerini bildirdi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırmacılar, insanların sesini kullanarak hipertansiyonu tespit edebildiklerini bildirdi

        Kanada'da bilim insanları, kişilere ait ses kayıtlarını kullanarak yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalığını tespit edebilen yapay zeka temelli yeni bir yöntem bulduklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:39 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:39
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        Kanada'da bulunan Klick Labs tarafından yapılan çalışmaya katılan 245 kişiden 2 hafta boyunca günde 6 kez seslerini, bilim insanları tarafından geliştirilen mobil uygulamaya kaydetmeleri istendi.

        Araştırmacılar, uygulamada, ses perdesindeki değişkenlik gibi insan kulağının ayırt edemediği ve ses verisini karakterize edecek birtakım bilgileri çıkarmayı sağlayan yüzlerce vokal biyobelirteci analiz etmek için yapay zeka algoritmalarından yararlandı. Mobil uygulamanın kadınlarda yüzde 84, erkeklerde de yüzde 77'ye varan doğruluk oranıyla hipertansiyonu tespit ettiği belirtildi.

        "HİPERTANSİYONU TESPİT ETMENİN DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR YOLUNU KEŞFETTİK"

        Çalışmanın baş yazarı Yan Fossat, "Hipertansiyonu tespit etmenin daha erişilebilir bir yolunu keşfettik. Tekniğin, bu yaygın küresel sağlık sorununa daha erken müdahale edilmesini sağlayacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.

        Araştırmanın detaylarına "IEEE Access" dergisinde yer verildi.

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