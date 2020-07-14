Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Arjantin’de 35 gündür denizde olan balıkçılar Covid-19'a yakalandı

Arjantin’de limandan ayrılmadan önce koronavirüs (Covid-19) testi yaptıran ve negatif çıkan 61 balıkçı, 35 gün denizde kaldıktan sonra limana dönerken, balıkçılardan 57’sinin testleri pozitif çıktı

Koronavirüs
DHA

Arjantin’in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, koronavirüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı.

DHA'nın haberine göre, denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57’sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını ancak buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın neredeyse tamamının koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ARJANTİNLİ DOKTORLAR DURUMA ANLAM VEREMEDİ

Tierra del Fuego eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Mürettebatın nasıl koronavirüse yakalandığını anlamak zor. Çünkü kendileri 35 gün boyunca denizdeydi ve karaya ayak basmadılar. Gemiye yüklenen malzemeler ve yiyecek stokları da Ushuaia’daki limandan yüklendi. Semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz” denildi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uzmanından 'Covid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil' uyarısı
SAĞLIKHamam ve saunaya gitmek Covid-19 için çözüm mü?
Minik Halil'in yüzü artık gülüyor
SAĞLIKKoltuk altlarından alınan doku yüzüne nakledildi
Lamalardan alınan iki antikor laboratuvar ortamında Covid-19'u etkisizleştirdi
SAĞLIKBilim insanları açıkladı! Covid-19'u etkisizleştirdi
Gaziantep Üniversitesi Covid-19 ilacında üretim aşamasına geçti
SAĞLIKGaziantep Üniversitesi Covid-19 ilacında üretim ...
İdrar yolları enfeksiyonu neden olur? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi
SAĞLIKİdrar yolları enfeksiyonu neden olur?
14 Temmuz Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Koronavirüs son duru
SAĞLIKEn güncel koronavirüs tablosu
İlk adet (Regl) kanaması nasıl olur? Adet öncesi ilk belirtiler nelerdir?
SAĞLIKİlk adet (Regl) kanaması nasıl olur?
Kalp sağlığı nasıl korunur?
SAĞLIKKalp sağlığı nasıl korunur?
Rota virüsü nedir, Nasıl geçer, Tedavi uygulamaları nelerdir?
SAĞLIKRota virüsü nedir?
Son dakika... Koronavirüs salgınında bugün 19 hasta hayatını kaybetti
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1008

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X