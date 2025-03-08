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        Haberler Sağlık "Artan ani genç ölümlerinin sebebinin Covid-19 olduğu kanıtlandı" | Sağlık Haberleri

        "Artan ani genç ölümlerinin sebebinin Covid-19 olduğu kanıtlandı"

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Özellikle gençlerin Covid-19 sonrası bozulmuş damar yapısı, ağır egzersiz ve spor ile ölümcül kalp krizlerine neden oluyor. Ani artan genç ölümlerinden Covid-19 aşıları değil, koronavirüsün damar hasarına yaptığı hasar nedeniyle olduğu kanıtlanmış oldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:49 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:51
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        "Artan ani genç ölümlerinin sebebi Covid-19"
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        Covid-19 salgını sonrası özellikle acil servislerde genç hastalarda ani ölümle sonuçlanan akciğer ve kalp/damar hastalıklarında artış olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Tüm dünyada en çok sorulan soru, bu artan ani ölümlerin sebebi Covid-19 aşıları mı yoksa koronavirüsünün etkileri mi oldu. Bu soru İngiltere'de 46 milyon kişi üzerinde yapılan bir araştırma ile netleşti. Covid-19 aşılarının damar tıkanıklığı sonucu kalp krizi ve inme riskini azalttığı bildirildi" dedi.

        "ANİ ÖLÜMLERİN NEDENİ COVID-19'UN DAMARLAR ÜZERİNDE YAPTIĞI HASAR"

        Özkaya, "Vücudumuzda damar tıkanıklığı gelişmesinde ve akciğer, kalp ve beyin damarlarında ölümle sonuçlanan olaylara neden olan 3 temel faktör vardır. Damar iç duvarında (endotel) hasar; ameliyat, hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalması, pıhtılaşmaya yatkınlık yapan genetik ve ilaç kullanımı (doğum kontrol hapları vb). Bu 3 faktörden en önemlisi olan damar iç duvarı hasarı olup, Covid-19 virüsü ile enfekte olan bir kişide virüs yüküne bağlı gelişen özellikle 'sitokin' fırtınası başta olmak üzere, kan plazmasının toksik ve tahrip edici damar iç duvarında ciddi hasar yapıyor, pıhtı oluşumunun ilk aşaması gerçekleşiyor. Ayrıca hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalmasıyla pıhtı oluşumuna neden oluyor. Böylece ölümcül sonuçlarla karşılaşıyoruz. Özellikle gençlerin Covid-19 sonrası bozulmuş damar yapısı, ağır egzersizle beraber ölümcül kalp krizlerine neden oluyor" diye konuştu.

        Aşıların özellikle salgın döneminde insan vücudundaki virüs yükünü azaltarak, hem hastalığın ağır geçirilmesine hem de kan plazmasının damar iç duvarındaki bu harap edici etkisini azalttığını söyleyen Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna bağlı damar tıkanıklıklarını azalttığı ve akciğer, kalp ve beyin damarlarındaki ölümcül tıkanıklarını da azalttığını düşünüyoruz. Sonuç olarak, ani artan genç ölümlerinden Covid-19 aşıları değil, Covid-19 virüsünün damar hasarına yaptığı hasar nedeniyle olduğu kanıtlanmış oldu."

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