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        Haberler Sağlık Arterleri doğal yollarla açıyor! Kalp krizini önleyen en iyi 7 gıda！

        Arterleri doğal yollarla açan ve kalp krizini önleyen en iyi 7 gıda！

        Bugün atardamarlarınızın tıkanıklığını açan en iyi 7 yiyeceğe göz atacağız. Damar tıkanıklığını doğal yollarla açan bu gıdaların plak oluşumunu azalttığı, hatta tersine çevirdiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 08:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 08:31
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        "Ateroskleroz" kelimesini duydunuz mu? Plak birikmesi nedeniyle arterlerinizin sertleşmesi anlamına gelir. İyi haber şu ki, ateroskleroz önlenebilir ve hatta bazı durumlarda geri döndürülebilir.

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        İşte tıkanmış arterleri önlemeye yardımcı olabilecek 7 yiyecek…

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        1. Sarımsak

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        2. Nar

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        3. Kimchi

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        Kimchi nedir?

        Kimçi, ayrıca kimchi, gimçi, gimchi veya kimchee olarak da bilinen, mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeğidir.

        Kimçi genellikle bir sebze ve aroma verici baharatlar karışımından oluşur. En bilinen ve yaygın malzeme Çin lahanası olmakla beraber bölgesel ve mevsimsel çeşitlemeler mevcuttur. Turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı, istiridye, diğer deniz ürünleri, taze zencefil, tuz ve şeker kullanılır. Popüler çeşitlerden bazıları turpla yapılan kkakdugi ve acı baharatlarla doldurulmuş salatalık kimçi oisobaegidir.

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        4. Susam Tohumları

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        5. Zerdeçal

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        6. B Vitaminleri

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        7. L-Arginin

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        Arjinin nedir?

        Arjinin (arginine), bir tür amino asittir. Amino asitler proteinlerin yapısında bulunan besinlerdir. Arjinin sığır eti başta olmak üzere kırmızı et ürünleri, kümes hayvanları, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal protein kaynaklarından elde edilebilir. Doğal beslenmeye ek olarak arjinin supplement ürünleri de kullanılabilir. Sporcular genellikle gıda takviyelerini doğal beslenmenin yanında destek olarak kullanırlar.

        Arjinin yarı esansiyel sayılan 6 amino asitten biridir. Bunlardan bir diğeri de sporcuların sıkça kullandığı glutamin amino asididir.

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        Arjinin içeren en iyi doğal besin kaynaklardan bazıları:

        Yumurta

        Fermente yoğurt, kefir ve çiğ peynirler gibi süt ürünleri (mümkün olduğunca organik ve çiğ süt ürünleri tavsiye edilir)

        Otla beslenen sığır eti ve merada yetiştirilen kümes hayvanları (tavuk, hindi)

        Organ etleri (karaciğer)

        Balık (somon)

        Susam çekirdeği, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, brezilya fındığı, ceviz, badem

        Deniz yosunu ve deniz sebzeleri

        Spirulina

        Hindistan cevizi

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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