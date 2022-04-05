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Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

Trafikten dert yanarak metroyu kullanmayı tercih eden Aslı Şen, objektif karşısına geçti. Şen, takipçilerine, "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" sorusunu yöneltti

HABERTURK.COM
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    Daha önce, "Evimin konumu itibarıyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen, trafikten kurtulmak için toplu taşımaya bindi. Şen, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    "METROYA BİNMEM OLAY OLMUŞ"

    Metroda kamera karşısına geçen Aslı Şen, gönderisinde, "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" ifadelerini kullandı. Takipçileri de iş insanının paylaşımına, "Neden olay olmuş? Trafik derdi yok." ve "Siz de insansınız, binemez misiniz? Fark ne?" şeklinde yorumlar yaptı.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi vapurda, kimi de metroda objektiflere takılıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o ünlüler...

    YUNUS GÜNÇE

    "Koçum Benim", "Sihirli Annem" ve "O Şimdi Asker" gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Metro ile seyahat eden Günçe, objektif karşısına geçti.

    O anları Instagram hesabından yayınlayan 45 yaşındaki ünlü isim, "Bu postu (gönderi) metrodan paylaştım." ifadelerini kullandı. Telefonuyla ilgilenen Yunus Günçe'nin koronavirüse karşı maske takarak önlem aldığı da görüldü.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    HANDE ATAİZİ

    Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girme kararını erteleyen Hande Ataizi de toplu taşıma kullanan ünlülerden. Nişantaşı'nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden Ataizi, bu kez Dinç Aydoğdu ile vapura bindi. Ataizi, sevgilsiyle yer aldığı bu fotoğrafı, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir." notuyla paylaştı.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    EBRU YAŞAR

    Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    DOĞUKAN MANÇO

    Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    TALAT BULUT

    Oyuncu Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanan ünlülerden.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    SELDA BAĞCAN

    Selda Bağcan'ın Yenikapı - Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu. Bağcan hakkında, "Gerçek bir sanatçı", "Yenikapı metrosunda bir dünya starı", "Halkın sanatçısı" ve "Egosuz yıldız" gibi yorumlar yapıldı.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    ŞAHAN GÖKBAKAR

    Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar fotoğrafına, "Ben de izleyim mi yenge?" notunu düşmüştü.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    MERYEM UZERLİ

    Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    MERT FIRAT

    Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroda bulan başka bir ünlü.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    ARDA TURAN

    Futbolcu Arda Turan da metroda çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaşmıştı.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    ŞENAY AKAY

    Eski manken Şenay Akay da Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    NÜKHET DURU

    Bir dönem Amerika'da tatil yapan Nükhet Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    YAVUZ SEÇKİN

    Komedyen ve oyuncu Yavuz Seçkin de Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    DİDEM SOYDAN

    Nişantaşı'nda oturan ünlü manken Didem Soydan da Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    KEREMCEM

    Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Keremcem, "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil." demişti.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    CAN YILMAZ

    İstanbul metrosuna binen Can Yılmaz, fotoğrafın altına, "Sevgili Zafer Algöz abimle Paris metrosunda..." notu düşmüştü.
  • Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

    EDİS

    Edis Görgülü, otobüsle seyahat ederken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düşmüştü.

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