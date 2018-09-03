Nuray Sayarı: Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanacak

03.09.2018 - 11:39 | Güncelleme:

Astrolog Nuray Sayarı, Kenan Doğulu-Beren Saat çiftinin bebeklerinin olacağını, Seren Serengil ve Yaşar İpek'in ise 2 yıl sonra boşanacaklarını söyledi

  • 1 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    Astrolog Nuray Sayarı, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı. 

  • 2 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    Magazin dünyasının ünlü isimleriyle ilgili kehanetlerde bulunan Nuray Sayarı, Tarkan ve Kenan Doğulu'nun baba olacağını, Seren Serengil'in ise boşanacağını söyledi.

  • 3 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    BEREN VE KENAN'IN BEBEĞİ OLACAK

    Bir ziyaretçi Nuray Sayarı'ya, "Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftine çocuk görünüyor mu?" diye sordu. 

  • 4 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    Nuray Sayarı, "Dalgalanmalı bir dönemleri var. 2019 Eylül ayına kadar ilişkilerinde bir dağılma olmazsa kesinlikle anne-baba olacaklar" dedi.

  • 5 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    TARKAN'IN OĞLU OLACAK

    Geçen ay kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan'ın ikinci kez baba olacağını da söyleyen astrolog, "Bu kez oğlu olacak" dedi.

  • 6 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK BOŞANACAK

    Nuray Sayarı, ünlü çiftlerin ilişkilerini merak eden bir kadının "Seren Serengil ile Yaşar İpek'in çocuğu olacak mı?" sorusuna,

  • 7 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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     "Auralarına baktığımda, geleceklerini bir görmüyorum. En fazla 2 yıl sonra kesin ayrılırlar.

  • 8 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    Allah korusun bu bir temenni değil, ben astrolog ve yaşam koçu olarak gördüğümü söylüyorum" yanıtını verdi.

  • 9 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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    Bomba açıklamalarına devam eden Nuray Sayarı, Gülben Ergen'le ilgili de  bir haber verdi. Astrolog, "Gülben Ergen başak burcu. Sürpriz bir evlilik yapabilir" dedi.

  • 10 Astrolog Nuray Sayarı, Seren Serengil'in boşanacağını tahmin etti - Magazin haberleri
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