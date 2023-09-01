'Balina Vadisi'nde 400'den fazla deniz canlısı fosili bulunuyor
Mısır'ın Feyyum kentinin etrafındaki çöllerde 400'den fazla deniz canlısının fosili ve dünyanın en iyi balina fosilleri bulunuyor
Mısır'da Akdeniz kıyısından yaklaşık 300 kilometre güneyde yer alan Feyyum kentinin etrafındaki çöllerde 'dünyanın en iyi balina fosilleri' bulunuyor.
Yabancı arkeologlar tarafından 1903'te keşfedilen bölge, Vadi el-Hıtan (Balina Vadisi) olarak isimlendiriliyor.
Başkent Kahire'nin 130 kilometre güneyinde yer alan Balina Vadisi'nde bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlandı.
2005 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen alan, 'dünyanın en iyi balina fosillerinin bulunduğu bölge' olarak kabul ediliyor.