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Belarus'un muhalif liderinden ortak hareket çağrısı 0:00 / 0:00

Reuters

Belarus'un Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in tutuklanmasının ardından büyüyen krize ilişkin, Belarus'un muhalif lideri ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’ne çağrı yaptı.

Reuters’a konuşan muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'ya daha fazla baskı yapmak için ortak hareket açıklamasında bulundu.

İngiltere’deki G7 toplantısı için resmi bir davet almadığını Reuters’a söyleyen muhalif lider öte yandan Belarus’un sorunlarının toplantıda gündeme getirileceğin emin olduğunu söyledi.