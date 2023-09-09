Beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık! Bu alışkanlıklar birçok hastalığa sebep olabiliyor

4 Şurada Paylaş!









HAREKETSİZLİK

Beyninize zarar verebilecek bir başka alışkanlık da yeterince hareket etmemek. Çok durağan olmak obezite, kalp hastalığı ve diyabet dâhil her türlü sağlık sorununa yol açabilir.

Tüm bu sağlık sorunları beyninize zarar verebilir ve bunama riskini artırabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olun.