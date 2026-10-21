Ay'ın altında devasa bir mağara mı var? NASA 10 katlı bina derinliğindeki 17 yıllık gizemin peşinde!

NASA, Ay'ın yüzeyinde yıllardır gizemini koruyan devasa bir çukurun altında neler bulunduğunu ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. İlk kez 2009 yılında tespit edilen Marius Hills Çukuru'nun, Ay'ın volkanik geçmişinden kalan geniş bir yeraltı mağarasına açılabileceği düşünülüyor. Bilim insanlarının yeni araştırması, yalnızca bu gizemli oluşumun yapısını çözmeyi değil, gelecekte Ay'da kurulabilecek insanlı yaşam alanları için önemli bilgiler elde etmeyi de amaçlıyor.

AY'DAKİ GİZEMLİ ÇUKURUN ALTINDA NE VAR?

Ay yüzeyinde bulunan Marius Hills Çukuru, bilim insanlarının uzun süredir yanıt aradığı soruları yeniden gündeme taşıdı. Volkanik geçmişiyle dikkat çeken bir bölgede yer alan bu oluşumun, yüzeyin altında uzanan büyük bir lav tüneliyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

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2009 yılında Japonya'nın SELENE (Kaguya) uzay aracı tarafından keşfedilen çukur, Ay'da belirlenen yaklaşık 300 benzer yapı arasında yer alıyor. Ancak Marius Hills Çukuru'nu önemli kılan, altında geniş bir yeraltı boşluğu bulunma ihtimali.

Bilim insanlarına göre Ay'ın geçmişinde gerçekleşen volkanik faaliyetler, yüzeyin altında bugün hala varlığını sürdürüyor olabilecek doğal tüneller oluşturmuş olabilir.

10 KATLI BİNA DERİNLİĞİNDE DEVASA BİR AÇIKLIK

Marius Hills Çukuru'nun boyutları da araştırmayı dikkat çekici hale getiriyor. Yaklaşık 10 katlı bir binanın yüksekliğine karşılık gelen derinliğe sahip oluşumun yüzeydeki açıklığı, bir Amerikan futbol sahasının büyüklüğüyle karşılaştırılıyor.

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Araştırmacılar, çukurun eski lav akıntıları sonucunda meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor. Bu tür yapılar, volkanlardan akan lavların dış kısmının soğuyarak sertleşmesi, içerideki erimiş lavın ise akmaya devam etmesiyle oluşuyor. Lav akışı sona erdiğinde geride uzun yeraltı boşlukları kalabiliyor.

Dünya'da da örnekleri bulunan bu doğal tünellerin Ay'daki benzerlerinin ne kadar büyük olduğu ve hangi noktalara uzandığı henüz kesin olarak bilinmiyor.

NASA ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE YERALTI YAPISINI İNCELEYECEK

NASA, Marius Hills Çukuru'nun altında büyük bir mağara bulunup bulunmadığını araştırmak amacıyla Gezegen Bilimleri Enstitüsü (PSI) öncülüğündeki GIMLI projesini seçti.

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Marius Ay Çukuru Araştırması için Jeofizik Aletleri adıyla yürütülecek projede üç farklı ölçüm tekniği kullanılacak. Yeraltı radarı, yüzeyin altındaki katmanların yapısını inceleyecek. Sismik sensörler, titreşimleri kaydederek olası boşlukların belirlenmesine yardımcı olacak. Gravimetre ise yerçekimi alanındaki küçük farklılıkları ölçecek.

Bu ölçümler birlikte değerlendirilerek çukurun altında gerçekten geniş bir lav tüneli bulunup bulunmadığı araştırılacak.

NASA'nın Ay Yüzeyi Araştırmaları Programı kapsamında planlanan çalışma, bilim insanlarının yalnızca yörüngeden çekilen görüntülerle yetinmeyip doğrudan Ay yüzeyinden veri elde etmesini sağlayacak.

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AY'DAKİ MAĞARALAR ASTRONOTLARI NASIL KORUYABİLİR?

Araştırmanın en önemli yönlerinden biri, olası yeraltı mağaralarının gelecekte Ay'da yaşayacak insanlar için sağlayabileceği koruma.

Ay, Dünya'daki gibi koruyucu bir atmosfere ve küresel manyetik alana sahip değil. Bu nedenle yüzeyde bulunan astronotlar, uzay kaynaklı radyasyona ve aşırı sıcaklık değişimlerine karşı ciddi risklerle karşılaşıyor.

Araştırmalarda Ay yüzeyindeki radyasyon düzeyinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndakinin yaklaşık 2,6 katına, Dünya yüzeyindekinin ise yaklaşık 200 katına ulaşabildiği belirtiliyor.

Ay yüzeyinin altında bulunabilecek geniş mağaralar ise üzerlerindeki kalın kaya tabakaları sayesinde doğal bir koruma sağlayabilir. Bu yapılar astronotları radyasyondan, sıcaklık değişimlerinden ve küçük gök taşı çarpmalarından korumaya yardımcı olabilir.

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Bu nedenle büyük bir lav tünelinin doğrulanması, gelecekte Ay'da kurulabilecek üslerin konumunun ve tasarımının belirlenmesinde önemli rol oynayabilir.

MAĞARA BULUNMASA BİLE AY'IN GEÇMİŞİ AYDINLANABİLİR

Marius Hills Çukuru'nun bilimsel değeri, yalnızca altında bir mağara bulunma ihtimalinden kaynaklanmıyor. Çukurun duvarlarında Ay'ın farklı dönemlerde geçirdiği jeolojik değişimlere ilişkin izler de bulunuyor.

Yüzeyin altında kalan lav katmanları ve regolit adı verilen gevşek toz ve kaya parçalarından oluşan tabakalar, bölgenin geçmişte nasıl şekillendiğine dair bilgiler sağlayabilir.

Bilim insanları, bu katmanlardan hareketle Ay'daki volkanik faaliyetlerin zaman içinde nasıl değiştiğini ve lavların yüzeyin altında nasıl ilerlediğini anlamayı hedefliyor.

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GIMLI projesinin yardımcı baş araştırmacısı Gareth Morgan da büyük bir lav tünelinin varlığının doğrulanmasının Ay'daki volkanik süreçleri anlamak açısından önemli olacağını belirtiyor.

Morgan'a göre Dünya'da da görülen benzer lav tünellerine ilişkin bilgiler, Ay'daki oluşumların ve gezegenimizin uydusunun jeolojik geçmişinin araştırılmasında kullanılabilir.

Dolayısıyla araştırmada büyük bir mağaraya rastlanmasa bile elde edilecek ölçümlerin Ay'ın geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.

NASA'NIN HEDEFİNDE AY'DA KALICI İNSAN YAŞAMI VAR

NASA'nın Artemis programı kapsamında astronotları yeniden Ay yüzeyine gönderme çalışmaları sürerken, doğal yeraltı yapılarının araştırılması da giderek önem kazanıyor.

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NASA, 2028 yılında hedeflenen Artemis IV kapsamında astronotları Ay'a indirmeyi ve Güney Kutbu yakınlarında bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Uzun vadede ise hedef, Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak. Bunun için astronotları radyasyondan, aşırı sıcaklıklardan ve diğer çevresel tehlikelerden koruyabilecek güvenli yaşam alanlarına ihtiyaç duyuluyor.

Marius Hills Çukuru'nun altında devasa bir mağara olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak yeni araştırma, Ay'ın milyarlarca yıllık geçmişini anlamanın yanı sıra gelecekte insanların burada nasıl yaşayabileceğine ilişkin önemli ipuçları sunabilir.