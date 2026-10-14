Sıradan bir inşaat çalışması, duvarın arkasından çıkan servetle sıra dışı bir keşfe dönüştü. Belçika'da kanalizasyon borusu döşeyen işçiler, fark ettikleri küçük bir altın parçasının ardından milyonlarca Euro değerinde bir hazineyle karşılaştı. Altınlar güvenlik altına alınırken, hazinenin kimlere kalacağı da merak konusu oldu.

DUVARIN ARKASINDAN GİZLİ HAZİNE ÇIKTI

Olay, geçmişte bira üretimi için kullanılan, bugün ise bir sosyal yardım kuruluşuna ait olan binada meydana geldi. Kanalizasyon borusu döşemek için yürütülen çalışmalar sırasında bodrum duvarında gizli bir bölme tespit edildi.

İşçilerin küçük bir altın parçası fark etmesinin ardından yapılan incelemelerde, duvarın içine saklanmış bir sandık ortaya çıkarıldı. Sandıktan 40'tan fazla külçe altın ve yaklaşık 4 bin altın sikke çıktı. Hazinenin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

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ALTINLAR GÜVENLİK ALTINA ALINDI

Buluntunun ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Altınlar kayıt altına alınarak yüksek güvenlikli bir depoya taşındı, inşaat alanı da güvenlik çemberine alındı.

Savcılık, hazinenin kaynağını ve yasal sahibini belirlemek için inceleme başlattı. Altın sikkelerin üzerindeki basım işaretleri ve tarihsel ayrıntıların da araştırıldığı bildirildi.

9 MİLYON EUROLUK HAZİNE KİMLERE KALACAK?

Hazinenin nasıl paylaşılacağı da en az bulunması kadar dikkat çekiyor. Aktarılan bilgilere göre, yasal sahibinin belirlenmesi için beş yıllık bir süre bulunuyor. Bu süre içinde hak sahibi ortaya çıkmazsa hazinenin paylaşımına ilişkin süreç gündeme gelecek.

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ALTINLAR İŞÇİLERLE PAYLAŞILABİLİR

Yasal sahibin beş yıl içinde ortaya çıkmaması halinde hazinenin, binanın sahibi olan CAW Oost-Vlaanderen adlı sosyal yardım kuruluşu ile altınları bulan işçiler arasında eşit paylaşılması öngörülüyor.

Bölgede her yıl yaklaşık 45 bin kişiye destek veren kuruluşun, kendisine düşebilecek payı sosyal yardım faaliyetlerinde kullanmayı planladığı aktarılıyor. Ancak altınların paylaşımı henüz kesinleşmiş değil; nihai durum yasal sürecin sonucunda belli olacak.

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