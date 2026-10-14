Çoğu sürücü anlamını bilmiyor! Dört siyah noktalı tabelanın ardındaki gerçek şaşırttı

Trafikte karşılaşılan her tabela, sürücülere yol ve çevredeki olası tehlikeler hakkında önemli ipuçları veriyor. Ancak bazı işaretler, alışılmışın dışındaki görüntüleriyle dikkat çekerek merak konusu oluyor. Hindistan'ın Bengaluru kentinde görülen, üçgen biçimli levha üzerindeki dört siyah nokta da bunlardan biri. İlk bakışta yol bozukluğunu ya da farklı bir tehlikeyi işaret ettiği düşünülen tabelanın gerçek anlamı ise yerel trafik polisinin açıklamasıyla ortaya çıktı.

DÖRT SİYAH NOKTALI TABELA NE ANLAMA GELİYOR?

Hindistan'ın Bengaluru kentinde kullanılan dört siyah noktalı tabela, görme engelli bireylerin bulunabileceği alanlara dikkat çekmek amacıyla yerleştiriliyor. Özellikle görme engellilere yönelik okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin çevresinde görülen işaret, sürücülere daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

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Tabelanın temel amacı, sürücülerin çevredeki yayalara karşı daha duyarlı hareket etmesini sağlamak. Bu işaretle karşılaşan sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve yolu dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

TABELADAKİ DÖRT NOKTA NEDEN KULLANILIYOR?

Tabelanın alışılmadık tasarımının arkasında, görme engelli bireylerin dokunarak okumasını sağlayan Braille alfabesinden esinlenilen bir sembol bulunuyor. Dört siyah nokta, sürücülerin görme engelli bireylerin bulunabileceği bir bölgede olduklarını fark etmelerine yardımcı olan bir uyarı işareti olarak kullanılıyor.

Bu işaretin öne çıkan yönü, sürücülerin dikkatini yalnızca araçlara ve yol koşullarına değil, çevredeki yayalara da yöneltmesi. Böylece özellikle görme engelli bireylerin bulunabileceği alanlarda trafik güvenliğine ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

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AVRUPA'DA FARKLI TABELALAR KULLANILIYOR

Görme engelli bireylere yönelik uyarılar, ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Hindistan'daki dört siyah noktalı tabeladan farklı olarak Ukrayna, Polonya ve bazı Avrupa ülkelerinde ünlem işaretiyle birlikte "Kör Geçidi" veya "Görme Engelli" ifadelerinin yer aldığı uyarı levhaları kullanılabiliyor.

Bu nedenle Hindistan'da görülen dört siyah noktalı tabelayı bütün ülkelerde geçerli, standart bir trafik işareti olarak değerlendirmemek gerekiyor. Farklı ülkelerde kullanılan işaretlerin anlamını bilmek, sürücülerin karşılaştıkları tabelaları doğru yorumlamasına yardımcı oluyor.