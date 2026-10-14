Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Çoğu sürücü anlamını bilmiyor! Dört siyah noktalı tabelanın ardındaki gerçek şaşırttı

        Çoğu sürücü anlamını bilmiyor! Dört siyah noktalı tabelanın ardındaki gerçek şaşırttı

        Trafikte alışılmışın dışındaki tasarımlarıyla dikkat çeken yol tabelaları, sürücülerin merakını artırıyor. Hindistan'da görülen dört siyah noktalı tabela da ilk bakışta farklı tehlikeleri çağrıştırıyor. Ancak bu işaretin ardındaki anlam, sanılandan çok daha farklı. Peki, dört siyah nokta sürücülere ne anlatıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çoğu sürücü anlamını bilmiyor!

        Trafikte karşılaşılan her tabela, sürücülere yol ve çevredeki olası tehlikeler hakkında önemli ipuçları veriyor. Ancak bazı işaretler, alışılmışın dışındaki görüntüleriyle dikkat çekerek merak konusu oluyor. Hindistan'ın Bengaluru kentinde görülen, üçgen biçimli levha üzerindeki dört siyah nokta da bunlardan biri. İlk bakışta yol bozukluğunu ya da farklı bir tehlikeyi işaret ettiği düşünülen tabelanın gerçek anlamı ise yerel trafik polisinin açıklamasıyla ortaya çıktı.

        DÖRT SİYAH NOKTALI TABELA NE ANLAMA GELİYOR?

        Hindistan'ın Bengaluru kentinde kullanılan dört siyah noktalı tabela, görme engelli bireylerin bulunabileceği alanlara dikkat çekmek amacıyla yerleştiriliyor. Özellikle görme engellilere yönelik okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin çevresinde görülen işaret, sürücülere daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

        REKLAM

        Tabelanın temel amacı, sürücülerin çevredeki yayalara karşı daha duyarlı hareket etmesini sağlamak. Bu işaretle karşılaşan sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve yolu dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

        TABELADAKİ DÖRT NOKTA NEDEN KULLANILIYOR?

        Tabelanın alışılmadık tasarımının arkasında, görme engelli bireylerin dokunarak okumasını sağlayan Braille alfabesinden esinlenilen bir sembol bulunuyor. Dört siyah nokta, sürücülerin görme engelli bireylerin bulunabileceği bir bölgede olduklarını fark etmelerine yardımcı olan bir uyarı işareti olarak kullanılıyor.

        Bu işaretin öne çıkan yönü, sürücülerin dikkatini yalnızca araçlara ve yol koşullarına değil, çevredeki yayalara da yöneltmesi. Böylece özellikle görme engelli bireylerin bulunabileceği alanlarda trafik güvenliğine ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

        REKLAM

        AVRUPA'DA FARKLI TABELALAR KULLANILIYOR

        Görme engelli bireylere yönelik uyarılar, ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Hindistan'daki dört siyah noktalı tabeladan farklı olarak Ukrayna, Polonya ve bazı Avrupa ülkelerinde ünlem işaretiyle birlikte "Kör Geçidi" veya "Görme Engelli" ifadelerinin yer aldığı uyarı levhaları kullanılabiliyor.

        Bu nedenle Hindistan'da görülen dört siyah noktalı tabelayı bütün ülkelerde geçerli, standart bir trafik işareti olarak değerlendirmemek gerekiyor. Farklı ülkelerde kullanılan işaretlerin anlamını bilmek, sürücülerin karşılaştıkları tabelaları doğru yorumlamasına yardımcı oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tabela
        #trafik
        #hindistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!