1 Haziran 2027’de yürürlüğe giriyor: Sürücülerin karşısına bu yeni tabelalar çıkacak!

Belçika’da trafik mevzuatı baştan aşağı yenileniyor. Sürücülerin yol koşullarını ve tehlikeleri çok daha kolay anlamasını hedefleyen yeni sistem için geri sayım başladı. Sis uyarısından atlı bölgelerine, kaza bildiriminden bisiklet yollarına kadar pek çok yeni sembol sürücülerin kullanımına sunulacak.