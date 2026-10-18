1 Haziran 2027’de yürürlüğe giriyor: Sürücülerin karşısına bu yeni tabelalar çıkacak!
Belçika, trafik işaretlerinde devrim niteliğinde bir düzenlemeye hazırlanıyor. 1 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek yeni mevzuatla birlikte A18, A24, A34 ve R12 gibi yeni uyarı tabelaları yollardaki yerini alacak. Peki bu yeni işaretler ne anlama geliyor ve Türkiye'de geçerli olacak mı? İşte detaylar...
Belçika’da trafik mevzuatı baştan aşağı yenileniyor. Sürücülerin yol koşullarını ve tehlikeleri çok daha kolay anlamasını hedefleyen yeni sistem için geri sayım başladı. Sis uyarısından atlı bölgelerine, kaza bildiriminden bisiklet yollarına kadar pek çok yeni sembol sürücülerin kullanımına sunulacak.
YENİ TRAFİK TABELALARI VE ANLAMLARI
Yeni düzenlemeyle birlikte yollarda sıkça görülecek temel tabelalar ve ifade ettikleri anlamlar şöyle:
* A18 Tabelası (Sis Uyarısı): Görüş mesafesinin düşebileceği güzergahlarda sürücüleri sis tehlikesine karşı uyarır; hızın hava şartlarına göre ayarlanması gerektiğini hatırlatır.
* A24 Tabelası (Atlı Sürücü Bölgesi): Binicilerin ve atların bulunabileceği yolları işaret ederek sürücülerin bu bölgelerde daha temkinli seyretmesini sağlar.
* A34 Tabelası (Kaza Bildirimi): İlerleyen güzergahta bir kaza olduğunu haber verir. Sürücülerin yavaşlaması ve dikkatli olması gerekir.
* R12 Tabelası (Zorunlu Olmayan Bisiklet Yolu): Zorunlu olmayan bisiklet yollarının başlangıcını hem sürücülere hem de bisikletlilere bildirir.
YENİ TABELALAR NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?
Belçika'da yeni trafik mevzuatının 1 Haziran 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Mevcut tabelaların büyük bölümü geçiş süreci kapsamında 1 Ocak 2045'e kadar kullanılabilecek. Bazı işaretler içinse daha erken değişim tarihleri uygulanacak.