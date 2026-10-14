SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

13. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen konuların başında nafaka düzenlemesi geliyor. Anayasa Mahkemesinin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararının gerekçesinin 30 Eylül 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni yasal düzenleme beklentisi yeniden gündeme geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce yaptığı açıklamalarda nafaka konusunda yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Yeni sistemde evlilik süresi, tarafların ekonomik ve sosyal koşulları ile nafaka ihtiyacı gibi ölçütlerin nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.

Bununla birlikte nafakanın hangi koşullarda ve ne kadar süreyle ödeneceği konusunda kesinleşmiş yeni kuralların yürürlüğe girdiği söylenemez. Düzenlemenin mevcut nafaka kararlarına ve devam eden davalara nasıl uygulanacağı da kanun metniyle netleşecek.