13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ile af var mı?
13. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri, yeni yasal düzenlemeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen pakette yargılamaların hızlandırılması ve aile hukukuna ilişkin değişiklikler öne çıkıyor. Özellikle süresiz nafaka, boşanma davaları ve nafaka süresinin nasıl belirleneceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Anayasa Mahkemesinin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararının ardından yeni düzenlemenin kapsamı daha fazla araştırılmaya başlandı. Öte yandan cezaevindeki hükümlüleri ve yakınlarını ilgilendiren infaz düzenlemesi ile genel af iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, süresiz nafaka kalkacak mı, genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 2026 yılı 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yargı Paketi düzenlemesinde geri sayım sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada paketin ekim ayında çıkarılmasının planlandığını ve yargılamaların hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Aile hukukuna ilişkin düzenlemeler kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, infaz düzenlemesi ile af var mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında çıkarılmasının planlandığını belirtti. Bakan Gürlek, özellikle yargılamaların hızlandırılması ve dosyaların hedef süre içerisinde karara bağlanması için çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.
Ancak paketin yasalaşacağı kesin tarih, Meclis görüşmelerinin takvimi ve düzenlemenin nihai kapsamı resmi süreç içerisinde netleşecek. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulması, komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul aşaması paketin yürürlüğe giriş tarihini belirleyecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş madde listesi, kanun teklifinin son hali üzerinden değerlendirilecek. Şu ana kadar yapılan açıklamalar ve gündemdeki başlıklar doğrultusunda öne çıkan konular şöyle:
Nafaka düzenlemesi: Boşanma sonrasında ödenen nafakaya ilişkin yeni bir yasal model üzerinde çalışılması.
Boşanma davaları: Aile hukukunda yargılama süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler.
Yargılamaların hızlandırılması: Davaların hedef süre içerisinde karara bağlanması için yeni adımlar atılması.
Aile hukukunda değişiklikler: Boşanma ve nafaka süreçlerinde tarafların haklarını ilgilendiren düzenlemelerin ele alınması.
İnfaz düzenlemesi ve genel af: Kamuoyunda merak edilen bu başlıklarda kesinleşmiş hükümler için resmi kanun teklifinin açıklanması bekleniyor.
Bu başlıkların tamamının pakette yer alacağı kesinleşmiş değil. Nihai maddeler, TBMM'ye sunulacak teklif ve resmi açıklamalarla netlik kazanacak.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
13. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen konuların başında nafaka düzenlemesi geliyor. Anayasa Mahkemesinin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararının gerekçesinin 30 Eylül 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni yasal düzenleme beklentisi yeniden gündeme geldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce yaptığı açıklamalarda nafaka konusunda yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Yeni sistemde evlilik süresi, tarafların ekonomik ve sosyal koşulları ile nafaka ihtiyacı gibi ölçütlerin nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.
Bununla birlikte nafakanın hangi koşullarda ve ne kadar süreyle ödeneceği konusunda kesinleşmiş yeni kuralların yürürlüğe girdiği söylenemez. Düzenlemenin mevcut nafaka kararlarına ve devam eden davalara nasıl uygulanacağı da kanun metniyle netleşecek.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
Yargı Paketi hakkında araştırılan başlıklardan biri de genel af beklentisi. Cezaevinde bulunan hükümlüler, mahkûm yakınları ve infaz düzenlemesi bekleyen vatandaşlar, yeni pakette ceza sürelerini etkileyebilecek bir değişiklik bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyor.
Ancak genel af çıkarılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmadan, paketin af getireceğini söylemek mümkün değil. Genel af, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik birbirinden farklı hukuki uygulamalar olduğu için bu kavramların aynı kapsamda değerlendirilmemesi gerekiyor.
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılması halinde hangi suçların ve hükümlülerin kapsama alınacağı, yürürlükteki ceza mevzuatı ve kabul edilecek kanun hükümleri doğrultusunda belirlenecek.
İNFAZ DÜZENLEMESİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK ÇIKACAK MI?
İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik konusunda beklentiler devam ederken, 13. Yargı Paketi'nin kesin içeriği açıklanmadan yeni hakların kapsamını belirlemek mümkün değil. Herhangi bir değişiklik yapılması durumunda ceza türü, suç tarihi, hükümlünün ceza süresi ve infaz koşulları gibi kriterler önem taşıyacak.
Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan af listeleri, tahliye tarihleri ve yeni infaz tablolarının resmi kanun metni yayımlanmadan kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip geçmediği ve ne zaman yürürlüğe gireceği, vatandaşların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Bir düzenlemenin yasalaşması için kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve gerekli yürürlük işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
13. Yargı Paketi'nin maddeleri ve yasama takvimiyle ilgili resmi gelişmelerin TBMM ve Adalet Bakanlığı açıklamaları üzerinden takip edilmesi önem taşıyor. Nafaka, boşanma davaları, infaz düzenlemesi ve genel af konularında kesin bilgi için yürürlüğe giren kanun metni esas alınmalı.