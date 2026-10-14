14 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? EuroLeague ve Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

14 Ekim Çarşamba günü oynanacak futbol, basketbol ve voleybol maçları merak ediliyor. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları kadar Türkiye liglerinde oynanacak karşılaşmalar da sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün programında Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin yanı sıra Beşiktaş ve Anadolu Efes'in maçları ile Sultanlar Ligi'ndeki mücadeleler öne çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 14 Ekim 2026 EuroLeague ve Şampiyonlar Ligi maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri…