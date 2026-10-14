14 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? EuroLeague ve Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?
14 Ekim 2026 maç programı bugün oynanacak futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmalarını merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Devler Ligi'nde Aston Villa-Fenerbahçe maçı günün öne çıkan mücadeleleri arasında bulunurken basketbolda Beşiktaş ve Anadolu Efes parkede olacak. Voleybolda ise Sultanlar Ligi karşılaşmaları heyecanı devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? EuroLeague ve Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 14 Ekim 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri…
14 Ekim Çarşamba günü oynanacak futbol, basketbol ve voleybol maçları merak ediliyor. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları kadar Türkiye liglerinde oynanacak karşılaşmalar da sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün programında Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin yanı sıra Beşiktaş ve Anadolu Efes'in maçları ile Sultanlar Ligi'ndeki mücadeleler öne çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 14 Ekim 2026 EuroLeague ve Şampiyonlar Ligi maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında heyecan devam ediyor
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGi KANALDA?
Aston Villa - Fenerbahçe maçı, 14 Ekim Çarşamba günü (bu akşam) saat 22.00’de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI
14 Ekim Çarşamba günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün öne çıkan maçları şöyle:
Türkiye 1. Lig
14:30 | Batman Petrolspor - İstanbulspor (TRT Spor)
17:00 | Eminevim Ümraniyespor - Boluspor (TRT Spor)
20:00 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK (tabii Spor 6)
20:00 | Antalyaspor - Metro Holding Kayserispor (TRT Türk)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 | Feyenoord Rotterdam - Como 1907 (Tabii)
19:45 | LASK Linz - Liverpool (Tabii Spor)
22:00 | AS Roma - Real Madrid
22:00 | Aston Villa - Fenerbahçe (TRT 1)
22:00 | FC Shakhtar Donetsk - AEK Athens
22:00 | Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund
22:00 | Manchester City FC - Paris St. Germain (Tabii Spor)
22:00 | Real Betis Sevilla - FC Porto
22:00 | Slovan Bratislava - Stuttgart
EuroLeague
19.00 | Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş (S Sport)
20.30 | Anadolu Efes - Bayern Münih (S Sport Plus)