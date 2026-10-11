15 yaş altı sosyal medya yasağı başladı mı, hesaplar kapanacak mı? e-Devlet yaş doğrulaması nasıl olacak?

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, hesap açma şartlarından mesajlaşma özelliklerine kadar birçok alanda değişiklik getiriyor. Kurallara göre 15 yaşını doldurmamış çocukların hesap açmasına izin verilmeyecek. Mevcut hesaplarda yaş doğrulaması sonucunda 15 yaş sınırının altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları için kapatma süreci işletilecek. Peki, Hesaplar kapanacak mı, e-Devlet yaş doğrulaması nasıl yapılacak?