15 yaş altına sosyal medya yasağı 1 Kasım'da başlıyor! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesinin uygulama takvimi ve çocukların kullanımına yönelik kısıtlamalar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini, sosyal medya platformlarına ise 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacağını bildirdi. Yeni sistemde yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılırken ekran kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın gibi özelliklere de yaş grubuna göre kısıtlama getirilecek. Peki, 15-18 yaş arasındaki kullanıcılara hangi kısıtlamalar uygulanacak, hangi özellikler kaldırılacak?