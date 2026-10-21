15 yaş altına sosyal medya yasağı 1 Kasım'da başlıyor! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların hesaplarına yaş doğrulaması getirilecek, ekran bağımlılığını artıran bazı özellikler kısıtlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uygulamanın takvimini ve yeni sistemin ayrıntılarını açıkladı. Peki, 15 yaş altına sosyal medya yasağı ne zaman başlıyor, hangi hesaplar kapatılacak? İşte, 15 yaş altına sosyal medya yasağında son durum…
15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesinin uygulama takvimi ve çocukların kullanımına yönelik kısıtlamalar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini, sosyal medya platformlarına ise 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacağını bildirdi. Yeni sistemde yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılırken ekran kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın gibi özelliklere de yaş grubuna göre kısıtlama getirilecek. Peki, 15-18 yaş arasındaki kullanıcılara hangi kısıtlamalar uygulanacak, hangi özellikler kaldırılacak?
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin takvimini paylaştı. Düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek. Sosyal medya platformlarına yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi verilecek.
Bakan Göktaş, geçiş sürecinin ardından yaş doğrulama sisteminin uygulanacağını belirtti. Yeni düzenlemeyle çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması ve platformların yaş kontrolü konusunda daha etkin sorumluluk üstlenmesi amaçlanıyor.
15-18 YAŞ ARASINDAKİ KULLANICILARA HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLECEK?
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için de çeşitli kısıtlamalar uygulanacak. Çocuklarda ekran bağımlılığını artırdığı belirtilen sürekli ekran kaydırma ve içeriği başa sarma özellikleri sınırlandırılacak.
Düzenleme kapsamında bu yaş grubundaki kullanıcıların ekran kaydı alması ve canlı yayın açması da engellenecek. Ayrıca çocuklara yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve mesajlardaki görüldü bilgisinin kapatılması gibi uygulamalar da hayata geçirilecek.
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA HANGİ ÖZELLİKLER KALDIRILACAK?
Bakan Göktaş, özellikle ekran bağımlılığını artıran tasarım özelliklerine yönelik kısıtlamalar getirileceğini açıkladı. 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için açıklanan düzenlemeler kapsamında şu uygulamalar öne çıkıyor:
* Sürekli ekran kaydırma ve içeriği başa sarma özelliklerinin kaldırılması
* Ekran kaydı alınmasının engellenmesi
* Canlı yayın açılmasının önlenmesi
* Yalnızca takip edilen hesapların mesaj gönderebilmesi
* Mesajlarda görüldü bilgisinin kapatılması
Göktaş, çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasını önleyecek düzenlemelerin de planın bir parçası olduğunu belirtti. Bu önlemlerle çocukların sosyal medya kullanımında bağımlılık oluşturabilecek tasarım unsurlarının azaltılması hedefleniyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?
Yeni sistemde sosyal medya hesabı açmak isteyen kullanıcılar, yaşlarını doğrulamak için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcılar, yaş bilgilerini doğruladıktan sonra dijital bir kod alacak ve bu kod aracılığıyla sosyal medya platformlarında hesap oluşturabilecek.
Bakan Göktaş, yaş doğrulamasının yalnızca hesap açılışı sırasında yapılmayacağını da belirtti. Platformlar, hizmet süresince kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını kontrol etmeyi sürdürecek.
Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde platform, hesabı geçici olarak askıya alabilecek ve kullanıcıdan yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmasını isteyebilecek.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA ÇİFT TARAFLI KONTROL OLACAK
Düzenlemeyle yaş kontrolünün yalnızca sosyal medya şirketlerine bırakılmayacağını belirten Göktaş, platformların ve ilgili sistemin kontrolleri birlikte yürüteceğini ifade etti.
Bakan Göktaş, çocukların ebeveynlerine ait hesapları kullanması ihtimaline karşı platformların zaman zaman yeniden doğrulama talep edebileceğini de söyledi. Böylece hesap açılışında ve kullanım sırasında yaş kontrolünün devam etmesi amaçlanıyor.