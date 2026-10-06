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        Haberler Bilgi 1.600 yıllık saraydan çıktı: Daha önce örneği görülmemiş motifler şaşırttı

        1.600 yıllık saraydan çıktı: Daha önce örneği görülmemiş motifler şaşırttı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yaklaşık 1.600 yıllık saray kompleksinin kabul salonunda bulunan mozaiklerin restorasyonu tamamlandı. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen mozaiklerde literatürde daha önce örneğine rastlanmayan iki farklı motif tespit edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla geçmişten yeni izler taşımaya devam ediyor. 2025 yılında İç Kale olarak adlandırılan bölümde ortaya çıkarılan yaklaşık 1.600 yıllık yapının kabul veya misafir salonu olarak değerlendirilen bölümündeki mozaikler, yürütülen çalışmaların ardından yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

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        MOZAİKLERDE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN İKİ MOTİF

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'ın verdiği bilgilere göre, milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yapının mozaikleri özgün desen ve motifleriyle dikkat çekiyor. Çalışmalar sırasında literatürde daha önce örneğine rastlanmamış iki farklı motif tespit edildi.

        Bu bulgu, Hadrianopolis'teki mozaiklerin yalnızca korunması açısından değil, antik kentin sanat anlayışının araştırılması bakımından da önem taşıyor.

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        1.600 YILLIK MOZAİKLER RESTORE EDİLDİ

        Yaklaşık 3-4 ay süren restorasyon çalışmalarında mozaikler sağlamlaştırıldı, eksik bölümler tamamlandı ve boşluklar uygun malzemelerle dolduruldu. Çalışmalarda dönem dönem değişmek üzere yaklaşık 12-13 kişilik uzman restoratör ekibi görev aldı.

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        Mozaiklerin yağış ve kış şartlarından korunması için de gerekli önlemler alındı. Böylece eserlerin ziyaretçilerin görebileceği ve sergilenebileceği duruma getirildi.

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        YAPININ DİĞER BÖLÜMLERİ DE ARAŞTIRILACAK

        Kazı ekibi, yapıyı “Saray Kompleksi” olarak adlandırıyor. Ancak Kazı Başkanı Çelikbaş, yapının gerçekten bir saraya ait olduğuna yönelik değerlendirmenin sürdüğünü, ortaya çıkarılan bölümün ise güçlü biçimde bir triklinum, yani kabul veya misafir salonu olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

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        Jeoradar çalışmalarından da yararlanılarak tespit edilen yapının diğer bölümlerinin ortaya çıkarılması için kazı alanının önümüzdeki yıllarda genişletilmesi hedefleniyor.

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        HADRIANOPOLİS MOZAİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim gören önemli merkezlerden biri olarak biliniyor. Antik kentte daha önce de kilise tabanlarında çok sayıda mozaik ortaya çıkarılmış, farklı hayvan tasvirleri ve geometrik süslemeler tespit edilmişti.

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        Yeni bulunan motifler ise antik kentteki mozaik sanatının bilinen örneklerine yenilerini ekliyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından mozaiklerin düzenli bakım ve denetimlerinin yapılması planlanıyor.

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        #Eskipazar
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