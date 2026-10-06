1.600 yıllık saraydan çıktı: Daha önce örneği görülmemiş motifler şaşırttı

YAPININ DİĞER BÖLÜMLERİ DE ARAŞTIRILACAK

Kazı ekibi, yapıyı “Saray Kompleksi” olarak adlandırıyor. Ancak Kazı Başkanı Çelikbaş, yapının gerçekten bir saraya ait olduğuna yönelik değerlendirmenin sürdüğünü, ortaya çıkarılan bölümün ise güçlü biçimde bir triklinum, yani kabul veya misafir salonu olarak değerlendirildiğini belirtiyor.