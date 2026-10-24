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        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        2026 Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        2026 Kasım celbi askerlik yerleri için beklenen tarih, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan sınıflandırma takvimiyle belli oldu. Kasım ayında silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler, birlik ve görev yerlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Yükümlüler, açıklamanın ardından sınıflandırma sonuçlarını ve sevk dönemlerini kontrol edebilecek. Peki, 2026 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile 2026 Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        Kasım 2026 celbi kapsamında askere gidecek yükümlüler için sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı duyuruda askerlik yerlerinin hangi gün erişime açılacağını ve sevk tarihlerini paylaştı. Buna göre adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek. Sınıflandırma sonucunda yükümlülerin askerlik statüsü, kuvveti, sınıfı ve eğitim merkezi de belirlenecek. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte 2026 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih...

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        2026 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, Kasım 2026 sınıflandırma dönemi sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile er statüsündeki yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar ayrıca askerlik şubelerinden de sorgulanabilecek.

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        ASKERLİK YERİ E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

        Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasındaki “Askerliğim” bölümünü kullanabilecek. Ardından “Celp ve Sevk Dönemi” ekranından sınıflandırma sonuçları kontrol edilebilecek.

        Sorgulama işlemi için e-Devlet şifresi veya sistemin kabul ettiği diğer giriş yöntemleri kullanılabilecek. Sonuç ekranında yükümlünün statüsü, kuvveti, sınıfı, branşı ve eğitim merkezi gibi bilgiler yer alacak. MSB, sonuçların açıklanacağı tarihin resmi duyurular üzerinden takip edilmesini öneriyor.

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        KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ 2026

        MSB'nin duyurusunda Kasım 2026 sınıflandırma dönemine ilişkin sevk tarihleri de açıklandı. Buna göre sevk işlemleri üç grup halinde gerçekleştirilecek:

        Yedek subay/astsubay adayları ile erler, 1'inci grup: 5 Kasım 2026

        Erler, 2'nci grup: 3 Aralık 2026

        Erler, 3'üncü grup: 7 Ocak 2027

        Yükümlüler, kendilerine ait sevk tarihini sınıflandırma sonuçları üzerinden kontrol etmeli. Sevk belgesi, ilgili sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alınabilecek.

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        ASKERLİK YERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

        Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlülerin kendilerine bildirilen sevk tarihini ve eğitim merkezini kontrol etmesi gerekiyor. Birliğe katılış için barkodlu sevk belgesinin e-Devlet üzerinden indirilerek çıktısının alınması önem taşıyor. MSB'nin açıklamasına göre yalnızca ekran görüntüsü sevk belgesi yerine geçmiyor.

        Ayrıca yükümlülerin, belirlenen sevk süresi içinde birliklerine katılması gerekiyor. Geçerli bir mazereti bulunmadan sevk belgesini almayan veya kendisine tanınan süre içinde birliğine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanabiliyor. Bu nedenle adayların sınıflandırma sonuçlarını ve sevk belgelerini zamanında kontrol etmesi önem taşıyor.

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        #askerlik yerleri
        #MSB
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