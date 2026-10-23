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        Haberler Bilgi Gündem 24-29 Ekim tarihlerinde bu yollar trafiğe kapalı olacak! 24 Ekim ve 29 Ekim'de hangi yollar kapalı olacak?

        24-29 Ekim tarihlerinde bu yollar trafiğe kapalı olacak! 24 Ekim ve 29 Ekim'de hangi yollar kapalı olacak?

        İstanbul'da 24 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik düzenlemesi yapılması bekleniyor. Caddeye bağlanan yan yolların yanı sıra D-100 kara yolundan gelen bazı girişler ve çevredeki sokakların bağlantıları da düzenlemeden etkilenebilecek. Sürücülerin yolculuk öncesinde güzergâhlarını kontrol etmeleri ve alternatif yolları değerlendirmeleri önem taşıyor. Peki, 24 Ekim ve 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, sürücüler hangi alternatif güzergâhları kullanabilecek? İşte İstanbul'da kapatılması planlanan yollar ve alternatif ulaşım seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        İstanbul’da 24 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Özellikle Vatan Caddesi ve çevresindeki güzergâhlarda uygulanacak trafik tedbirleri nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanması gerekecek. Peki, 24 Ekim ve 29 Ekim’de İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergâhlar hangileri? İşte trafiğe kapatılacak yolların listesi ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar...

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        İSTANBUL'DA 24 EKİM VE 29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

        Paylaşılan trafik düzenlemesi kapsamında İstanbul'un Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönlerinde çift taraflı kapatılması öngörülüyor. Bulvar üzerindeki yan yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatılması planlanıyor.

        Vatan Caddesi'ne bağlanan cadde ve sokaklardaki trafik akışının da düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor. Sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergâhlar şöyle:

        Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi): Gidiş ve geliş yönleri.

        Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki tüm yan yollar: Çift yönlü bağlantılar.

        D-100 kara yolu bağlantıları: Kuzey ve güney istikametinden Vatan Caddesi'ne girişler.

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        Yıl Caddesi ve Edirnekapı bağlantıları.

        Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Keçeci Meydan sokaklarından Vatan Caddesi'ne katılım noktaları.

        Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı: Aksaray yönünden Vatan Caddesi'ne girişler.

        Hal Yolu: Güney yönünden Vatan Caddesi'ne katılımlar.

        Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne geçişler.

        Kapatmaların kesin saatleri ve hangi tarihlerde hangi noktaları kapsayacağı konusunda sürücülerin güncel resmî duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.

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        VATAN CADDESİ YERİNE HANGİ ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR KULLANILACAK?

        Vatan Caddesi'ndeki trafik kısıtlamalarından etkilenmek istemeyen sürücüler, gidecekleri noktaya göre alternatif güzergâhları tercih edebilir. Öne çıkan alternatif yollar şunlar:

        Turgut Özal Millet Caddesi

        Fevzipaşa Caddesi

        Atatürk Bulvarı

        D-100 kara yolu

        O-3 Hal Yolu

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        VATAN CADDESİ TRAFİĞE NE ZAMAN KAPATILACAK?

        05.45 itibarıyla belirlenen yollar program bitimine kadar kapalı olacak.

        Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

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        #29 Ekim
        #alternatif güzergahlar
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