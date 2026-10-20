A101 22 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli moped geliyor! A101 aktüel ürünlerde neler var?
Yeni haftanın A101 22 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe gününden itibaren A101'de elektrikli moped, mikser, dikey süpürge, tencere çeşitleri, oyuncaklar indirimde yer alacak. A101 haftanın yıldızları kampanyaları alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Peki Peki A101'e bu hafta en yeni neler geliyor? İşte A101 aktüel ürünleri tamamı ve fiyat listesi...
A101 bu haftanı aktüel kataloğu ile yeni ürünler 22 Ekim 2026 Perşembe günü online ve marketlerde olacak. Elektrikli ve benzinli motosikletler, elektrikli mopedler, teknoloji ürünleri katalogda öne çıkanlar arasında bulunuyor. Peki A101'e bu hafta yeni neler var, hangi ürünler indirimli? İşte A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri kataloğu listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 EKİM 2026
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL
VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL
58" UHD Smart TV 31.999 TL
50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL
55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL
Astronot Hoparlör 499 TL
20 W Şarj Adaptörü 299 TL
Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL
-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL
6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Metal Süzgeç 299 TL
Sunumluk Tepsi 2'li 99,50 TL
Kutulu Mezura 19,50 TL
Büyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TL
Dikiş İpi 2'li 119 TL