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        Haberler Bilgi Gündem Adana'da peş peşe depremler! 4 Ekim 2026 Pazar AFAD, Kandilli son depremler listesi

        Adana'da peş peşe depremler! 4 Ekim 2026 Pazar AFAD, Kandilli son depremler listesi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler il genelinde endişeye neden oldu. AFAD verilerine göre Saimbeyli'de saat 14.19'da 4,8, saat 14.36'da ise 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların ardından komşu il Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.43'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgede gün boyunca devam eden deprem hareketliliğinin ardından AFAD, Saimbeyli merkezli saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Depremlerin ardından ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediği belirtildi. Yaşanan sarsıntılar sonrasında vatandaşlar "Son dakika deprem mi oldu, deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 4 Ekim Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremler kısa aralıklarla gerçekleşti. İlk deprem saat 14.19'da meydana gelirken ikinci sarsıntı 17 dakika sonra saat 14.36'da kaydedildi. Saimbeyli'deki depremlerin ardından saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde ise Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandı. Deprem hareketliliği sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 4 Ekim 2026 Pazar günü Adana ve Osmaniye'de meydana gelen son depremler hangileri? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Adana'daki son sarsıntıların büyüklükleri ve saatleri...

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        ADANA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

        AFAD: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 20.28'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gün içerisinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından yeni bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'ın açıklamasına göre saat 19.00'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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        ADANA'DA 4,8 VE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

        AFAD verilerine göre Saimbeyli'de ilk deprem saat 14.19'da meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü. Bu sarsıntıdan 17 dakika sonra aynı bölgede 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Saat 14.36'da kaydedilen depremin derinliği ise 8,67 kilometre olarak açıklandı.

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        OSMANİYE'DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Adana'daki iki depremin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem saat 14.43'te gerçekleşti ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Böylece bölgede kısa süre içerisinde art arda önemli sarsıntılar yaşandı.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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