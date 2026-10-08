ALTIN FİYATLARI 8 EKİM CANLI SON DURUM | Son dakika: Gözler ABD'den gelecek verilere çevrildi! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar uzun süre seyreden aşağı yönlü hareketin ardından yaşanan yatay yönlü seyirle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...