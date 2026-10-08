ALTIN FİYATLARI 8 EKİM CANLI SON DURUM | Son dakika: Gözler ABD'den gelecek verilere çevrildi! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başladı. Hafta başından beri seyreden aşağı yönlü seyir sonrası izlenen yatay hareketle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 8 Ekim Çarşamba altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar uzun süre seyreden aşağı yönlü hareketin ardından yaşanan yatay yönlü seyirle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
6.546,9030
6.547,7890
ALTIN/ONS FİYATI
4.129,76
4.130,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
10.475,0400
10.705,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
41.900,1800
42.691,5800
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
43.206,00
43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
20.903,65
21.430,57