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        Haberler Bilgi ALTIN FİYATLARI 8 EKİM CANLI SON DURUM | Son dakika: Gözler ABD'den gelecek verilere çevrildi! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI 8 EKİM CANLI SON DURUM | Son dakika: Gözler ABD'den gelecek verilere çevrildi! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başladı. Hafta başından beri seyreden aşağı yönlü seyir sonrası izlenen yatay hareketle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 8 Ekim Çarşamba altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar uzun süre seyreden aşağı yönlü hareketin ardından yaşanan yatay yönlü seyirle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        6.546,9030

        6.547,7890

        GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.129,76

        4.130,50

        GÜNCEL ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        10.475,0400

        10.705,6400

        GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        41.900,1800

        42.691,5800

        GÜNCEL CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        6

        TAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        43.206,00

        43.719,00

        GÜNCEL TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        7

        YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        20.903,65

        21.430,57

        GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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