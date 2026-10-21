Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik! 21 Ekim 2026 canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?
Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 120 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle gram altın ve ziynet altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu ve düşecek mi? İşte, 21 Ekim 2026 altın fiyatlarında son durum…
21 Ekim 2026 Çarşamba günü altın piyasasında aşağı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Dün gram altın gün içinde 6 bin 620 lira seviyelerini görmesine rağmen günü daha düşük seviyelerde tamamlarken Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 düşüşle 6 milyon 560 bin liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda ons altının da 4 bin 120 dolar civarında seyretmesiyle yatırımcılar güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını takip ediyor. İşte, 21 Ekim 2026 çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatı...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: GRAM VE ONS ALTINDA DÜŞÜŞ
21 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde gram altın 6 bin 580 lira civarında işlem görürken ons altın 4 bin 120 dolar seviyelerinde bulunuyor. Güncel piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 554 lira ile 6 bin 624 lira aralığında hareket etti. Ons altının önceki kapanışına göre gerilemesi, gram altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bununla birlikte yurt içindeki gram altın fiyatında dolar/TL kurunun seyri de belirleyici oluyor.
Çeyrek ve tam altın fiyatları ise serbest piyasadaki kotasyonlara, fiziki altına yönelik talebe ve kuyumcuların alış-satış farkına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların işlem yapmadan önce güncel alış ve satış fiyatlarını ayrı ayrı kontrol etmesi önem taşıyor.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.122,14
4.122,81
GRAM ALTIN
6.568,25
6.569,29
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.511,95
10.742,21
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.043,53
42.835,17
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.150,01
42.946,03
ATA ALTIN FİYATI
43.573,29
44.672,29
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90