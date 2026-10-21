Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik! 21 Ekim 2026 canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik! 21 Ekim 2026 canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

        Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 120 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle gram altın ve ziynet altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu ve düşecek mi? İşte, 21 Ekim 2026 altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 06:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        21 Ekim 2026 Çarşamba günü altın piyasasında aşağı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Dün gram altın gün içinde 6 bin 620 lira seviyelerini görmesine rağmen günü daha düşük seviyelerde tamamlarken Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 düşüşle 6 milyon 560 bin liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda ons altının da 4 bin 120 dolar civarında seyretmesiyle yatırımcılar güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını takip ediyor. İşte, 21 Ekim 2026 çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatı...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: GRAM VE ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

        21 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde gram altın 6 bin 580 lira civarında işlem görürken ons altın 4 bin 120 dolar seviyelerinde bulunuyor. Güncel piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 554 lira ile 6 bin 624 lira aralığında hareket etti. Ons altının önceki kapanışına göre gerilemesi, gram altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bununla birlikte yurt içindeki gram altın fiyatında dolar/TL kurunun seyri de belirleyici oluyor.

        3

        Çeyrek ve tam altın fiyatları ise serbest piyasadaki kotasyonlara, fiziki altına yönelik talebe ve kuyumcuların alış-satış farkına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların işlem yapmadan önce güncel alış ve satış fiyatlarını ayrı ayrı kontrol etmesi önem taşıyor.

        4

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.122,14

        4.122,81

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        GRAM ALTIN

        6.568,25

        6.569,29

        GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        6

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.511,95

        10.742,21

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.043,53

        42.835,17

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.150,01

        42.946,03

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        43.573,29

        44.672,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 20 Ekim 2026 (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Habertürk'te)

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV canlı yayınında Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayarak sermaye piyasalarında yürütülen denetimler, manipülasyonla mücadele ve tasfiye sürecine alınan fonlarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek; tasfiye sürecinde temel ilkelerin şeffa...
        #altın
        #altın fiyatları
        #gram altın
        #çeyrek altın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması