Altın fiyatlarında yön belli oldu! 6 Ekim altın fiyatı ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL?
Altın fiyatlarında güncel rakamlar 6 Ekim 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 6 bin 500 TL sınırının üzerinde işlem görürken ons altın 4 bin 100 dolar seviyesini koruyor. Piyasalarda gram, çeyrek, yarım ve tam altının alış-satış fiyatları araştırılıyor. İşte, 6 Ekim 2026 Salı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde yön arayışı öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve dolar/TL kurundaki hareket, yurt içinde gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatlamasında etkili oluyor. Sabah saatlerinde yatırımcılar, fiyatların gün içinde hangi yönde hareket edeceğini ve güncel alış-satış rakamlarını takip ediyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? İşte, 6 Ekim 2026 Salı altın fiyatlarında son durum…
GRAM VE ONS ALTINDA HAREKETLİ SEYİR
6 Ekim 2026 itibarıyla altın fiyatlarında gün içinde dalgalı seyir öne çıkıyor. Gram altın 6.500 TL'nin üzerinde işlem görürken, ons altın 4.100 dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor. Piyasanın yönünde ons altındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişim de etkili oluyor. Gün içindeki fiyat hareketleri, yatırımcıların altının kısa vadeli seyrini yakından takip etmesine neden oluyor.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altının kısa vadeli yönünde ons altının hareketi belirleyici olmaya devam ediyor. Ons altında 4.100 dolar seviyesinin korunması, yukarı yönlü hareketin devamı açısından önem taşıyor. Bu seviyenin altına doğru kalıcı bir geri çekilme yaşanması halinde ise satış baskısının artması gündeme gelebilir. Gram altında ise ons altınla birlikte dolar/TL hareketi izlenecek. Bu nedenle 6 Ekim itibarıyla fiyatlarda kesin bir yön değişiminden söz etmek yerine, kritik seviyelerin yakından takip edildiği bir dönem öne çıkıyor.
GRAM ALTIN
6.533,06
6.533,90
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.128,94
4.129,64
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.451,67
10.681,75
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.896,79
42.679,30
YARIM ALTIN FİYATI
20.894,36
21.421,09
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
41.901,35
42.692,16
ATA ALTIN FİYATI
43.400,74
44.495,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90