Altın fiyatlarında yön belli oldu! 6 Ekim altın fiyatı ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altının kısa vadeli yönünde ons altının hareketi belirleyici olmaya devam ediyor. Ons altında 4.100 dolar seviyesinin korunması, yukarı yönlü hareketin devamı açısından önem taşıyor. Bu seviyenin altına doğru kalıcı bir geri çekilme yaşanması halinde ise satış baskısının artması gündeme gelebilir. Gram altında ise ons altınla birlikte dolar/TL hareketi izlenecek. Bu nedenle 6 Ekim itibarıyla fiyatlarda kesin bir yön değişiminden söz etmek yerine, kritik seviyelerin yakından takip edildiği bir dönem öne çıkıyor.