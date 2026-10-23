Altın son 2 ayın dip seviyesinde! 23 Ekim 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

22 Ekim 2026 tarihli piyasa analizinde ons altının yaklaşık yüzde 1,4 düşüşle 4.060 dolara gerilediği ve son iki ayın en düşük seviyesini gördüğü belirtildi. Bu hareket, altın piyasasındaki satış baskısının yeniden öne çıktığını gösterdi.

Ons altının yanı sıra Türkiye'de gram altın fiyatı da yakından takip ediliyor. Gram altının TL cinsinden değeri, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yanında dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor.