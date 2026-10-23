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        Haberler Bilgi Altın son 2 ayın dip seviyesinde! 23 Ekim 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

        Altın son 2 ayın dip seviyesinde! 23 Ekim 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

        Altın fiyatları 22 Ekim'de son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altındaki düşüşte petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu. Yatırımcılar altın fiyatlarının seyrini yakından takip ediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, 23 Ekim 2026 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında yaşanan geri çekilme, yatırımcıların fiyatların hangi yönde ilerleyeceğine ilişkin beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Ahlatcı Yatırım'ın 22 Ekim 2026 tarihli analizine göre ons altın, yaklaşık yüzde 1,4 değer kaybederek 4.060 dolar seviyesine indi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

        Altın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmelerin başında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler geliyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon endişelerini güçlendirmesi, faizlerin uzun süre yüksek tutulabileceği beklentisini destekliyor.

        Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor. ABD tahvil faizleri ve doların seyri de değerli metalin fiyatı üzerinde etkili oluyor.

        3

        ONS ALTINDA SON DURUM NE?

        22 Ekim 2026 tarihli piyasa analizinde ons altının yaklaşık yüzde 1,4 düşüşle 4.060 dolara gerilediği ve son iki ayın en düşük seviyesini gördüğü belirtildi. Bu hareket, altın piyasasındaki satış baskısının yeniden öne çıktığını gösterdi.

        Ons altının yanı sıra Türkiye'de gram altın fiyatı da yakından takip ediliyor. Gram altının TL cinsinden değeri, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yanında dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor.

        4

        ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

        Altının bundan sonraki seyrinde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD tahvil faizleri, doların yönü ve enerji fiyatları belirleyici olacak. Enflasyon endişelerinin güçlenmesi ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin sürmesi, altın üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

        Buna karşılık faiz beklentilerinde gevşeme ve doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

        5

        GRAM ALTIN FİYATI NASIL ETKİLENİYOR?

        Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi, gram altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor. Ancak dolar/TL kurundaki hareketler bu etkinin boyutunu değiştirebiliyor.

        Bu nedenle gram altın fiyatlarını değerlendirirken yalnızca ons altındaki değişime bakmak yeterli olmuyor. Küresel altın fiyatlarıyla birlikte döviz kurunun seyri de izleniyor.

        6

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.074,53

        4.010,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        GRAM ALTIN

        6.410,54

        6.411,42

        GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        8

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.255,83

        10.482,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.025,20

        41.792,22

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.150,01

        42.946,03

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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