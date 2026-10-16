AÖL KAYIT TAKVİMİ 2026-2027: Açık Lise kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL kayıtları uzatıldı mı, son gün ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler için kayıt sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL kayıt işlemlerinin süresini uzattı. Başvurularını henüz gerçekleştiremeyen veya kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için ek süre tanınmasıyla birlikte gözler güncellenen takvime çevrildi. Peki, AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman sona erecek, son başvuru tarihi hangi gün? Açık lise ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte MEB'in güncel AÖL kayıt takvimine ilişkin ayrıntılar...
Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemine ilişkin kayıt takviminde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru süresini uzatma kararı, işlemlerini henüz tamamlayamayan öğrenciler için yeni bir fırsat oluşturdu. Kayıt döneminin sona ermesini bekleyen adaylar, yapılan düzenlemeyle birlikte başvurularını tamamlamak için ek süre kazandı. Bu gelişmenin ardından açık liseye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile mevcut kayıtlarını yenilemek isteyenlerin gündeminde yeni son başvuru tarihi yer aldı. Peki, AÖL 1. dönem kayıtları hangi tarihe kadar uzatıldı? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri nereden, nasıl yapılacak? İşte MEB tarafından güncellenen 2026-2027 AÖL kayıt takvimi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar...
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzatılan Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt sürecinde yeni son başvuru tarihi belli oldu. Güncellenen takvime göre öğrenciler, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai saati sona erene kadar tamamlayabilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin öncelikle kayıt ücretini ödemesi, ardından ders seçimlerini tamamlaması gerekiyor. Ödemeler, MEB'in odeme.meb.gov.tr internet adresinden yapılabildiği gibi Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın ATM'leri veya mobil bankacılık kanalları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin bilgileri sisteme otomatik olarak işleniyor. Ardından aolweb.meb.gov.tr adresine e-Devlet bilgileri veya T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan öğrenciler, kendi hesaplarında bulunan "Ders Seçme İşlemleri" bölümünden zorunlu ve seçmeli derslerini belirleyerek seçimlerini kaydedebiliyor.
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
2026-2027 AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026'da, e-Sınavlar ise 28 Kasım 2026 - 18 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise 21 Ocak 2027'de açıklanacak.