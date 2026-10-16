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        Haberler Bilgi Atık kumaşlardan başladı, şimdi İsviçre'ye ihraç ediyor! Cizreli kadın girişimcinin ilham veren başarısı

        Atık kumaşlardan başladı, şimdi İsviçre'ye ihraç ediyor! Cizreli kadın girişimcinin ilham veren başarısı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde girişimci İmran Bilgiç, terzilerden topladığı atık kumaşlardaki boncuk ve motifleri gelinlik ve nişan elbiselerinde yeniden kullanıyor. 500 metrekarelik atölyesinde 15 kişiye istihdam sağlayan Bilgiç, özel tasarımlarını Irak ve İsviçre'ye de gönderiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Terzi annesinden ilham alarak üç yıl önce kendi işini kuran 38 yaşındaki İmran Bilgiç, atık kumaşları özgün tasarımlara dönüştürerek hem geri dönüşüme katkı sunuyor hem de kadınlara iş imkanı sağlıyor. Cizre'de kurduğu atölyede kullanım dışı kumaşlardan ayırdığı boncuk ve motifleri gelinliklerde değerlendiren girişimci, işini büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

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        ATIK KUMAŞLARDAKİ MOTİFLER GELİNLİKLERE HAYAT VERİYOR

        Cizre'nin Şah Mahallesi'nde 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren atölyede, 14'ü kadın olmak üzere 15 kişi çalışıyor.

        Bilgiç, ilçedeki terzilerden topladığı atık kumaşların üzerindeki boncukları ve motifleri tek tek ayırarak gelinlik ve nişan elbiselerinde yeniden kullanıyor. Böylece kullanılmayan malzemeler, kişiye özel hazırlanan tasarımların bir parçası haline geliyor.

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        BİR KAFTANLA BAŞLADI, GELİNLİKLERE TAŞINDI

        Atık malzemeleri ilk olarak nişan elbisesi olarak kullanılan kaftanlarda denediklerini anlatan Bilgiç, başarılı sonuçların ardından bu yöntemi gelinliklerde de uygulamaya başladı.

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        Çalışmasının başka üreticilere de ilham verdiğini belirten Bilgiç, atık kumaşlardan ayrıştırılan motif ve boncukları gören terzilerin çanta ve ayakkabı üretiminde de bu malzemeleri değerlendirmeye başladığını söyledi.

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        TASARIMLARI IRAK VE İSVİÇRE'YE GÖNDERİLİYOR

        Atölyesinde seri üretim yerine kişilerin ölçülerine göre özel gelinlikler hazırlayan Bilgiç, siparişlerini farklı illerin yanı sıra Irak ve İsviçre'ye de gönderiyor.

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        İşini kendi imkanlarıyla büyüttüğünü belirten girişimci, daha fazla kadına iş olanağı sunmak ve ihracatını geliştirmek istiyor. Bilgiç, kadınların ürettiği markayı daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

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        "ESKİYEN BİR ÜRÜNÜ YENİ BİR RUHLA ÜRETİME KATIYORUZ"

        Atölyede çalışan Esma Arıkan da atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesinin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti. Daha önce usta öğretici olarak görev yapan Arıkan, eskiyen ürünlerin yeni tasarımlarla üretime kazandırılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

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        Arıkan, kadınların üretimde yer almasının önemine dikkat çekerek geri dönüşüme katkı sağlamaktan ve işini severek yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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        #gelinlik
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