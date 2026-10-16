Atık kumaşlardan başladı, şimdi İsviçre'ye ihraç ediyor! Cizreli kadın girişimcinin ilham veren başarısı

Terzi annesinden ilham alarak üç yıl önce kendi işini kuran 38 yaşındaki İmran Bilgiç, atık kumaşları özgün tasarımlara dönüştürerek hem geri dönüşüme katkı sunuyor hem de kadınlara iş imkanı sağlıyor. Cizre'de kurduğu atölyede kullanım dışı kumaşlardan ayırdığı boncuk ve motifleri gelinliklerde değerlendiren girişimci, işini büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.