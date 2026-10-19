Bağımsızlık ilan ettiler, kısa sürede dağıldılar! Kimi 4 gün, kimi 150 gün dayanabildi: Tarihin en kısa ömürlü 5 ülkesi

ACRE ÜÇ KEZ BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ

Güney Amerika'da Brezilya, Bolivya ve Peru'nun kesiştiği bölgeye yakın konumlanan Acre, bağımsızlık girişimlerinin tekrarlanmasıyla dikkat çekiyor. Bolivya'ya bağlı olan bölge, kauçuk üretimindeki hızlı büyümenin ardından ekonomik açıdan önem kazandı ve 1899'da ilk kez bağımsızlığını ilan etti.

İspanyol diplomat Luis Galvez Rodriguez de Arias, Temmuz 1899'da Birinci Acre Cumhuriyeti'nin başına geçti. Başkentinin adını da kendi onuruna Arieopolis olarak değiştirdi. Ancak Brezilya birlikleri Mart 1900'de Galvez'i yakaladı ve bölge yeniden Bolivya'nın kontrolüne girdi.

Aynı yılın kasım ayında ilan edilen İkinci Acre Cumhuriyeti ise yalnızca dört gün yaşayabildi. Ocak 1903'te eski Brezilyalı asker Jose Placido de Castro liderliğinde yeni bir bağımsızlık hareketi başladı. Yaklaşık 30 bin devrimcinin destek verdiği bu girişim, diğerlerinden daha örgütlüydü.

Kasım 1903'te imzalanan anlaşmayla Acre Brezilya'ya bırakıldı. Bunun karşılığında Bolivya'ya ödeme yapılması ve ülkenin dış dünyayla bağlantısını güçlendirecek yeni bir yol inşa edilmesi kararlaştırıldı. Acre bugün Brezilya'nın 26 eyaletinden biri olarak varlığını sürdürüyor.