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        Haberler Bilgi Spor Barcelona-Real Madrid maç özeti ve goller bilgisi! Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı kaç kaç bitti?

        Barcelona-Real Madrid maç özeti ve goller bilgisi! Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı kaç kaç bitti?

        Barcelona-Real Madrid maçı canlı yayında ekrana geldi. İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Camp Nou'da oynanan El Clasico'da kazanan 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        Dünyanın merakla beklediği Barcelona-Real Madrid maçı sona erdi. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Katalan devinin tek golünü ise 61. dakikada Raqhinha kaydetti.

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        BARCELONA-REAL MADRID MAÇI SONA ERDİ!

        İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, konuk olduğu El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

        Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 90+4. dakikaya kadar sahada kaldı.

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        Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. kez kazanan ve puanını 24'e yükselten 3. sıradaki Real Madrid, zirvede yer alan Barcelona'yla arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

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        Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Barcelona ise 27 puanda kaldı.

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