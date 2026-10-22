Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bayern Münih-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz devi Arsenal'i ağırlıyor. Kritik mücadele öncesinde Bayern Münih-Arsenal maçının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Taraftarlar, Bayern Münih - Arsenal maçı izle aramasıyla karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Arsenal maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanacak. Bayern Münih, taraftarı önünde galibiyet ararken Arsenal deplasmanda önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. İki takımın mücadelesi, lig aşamasındaki sıralama açısından da önem taşıyor. Futbolseverler, Bayern Münih-Arsenal maçını canlı izlemek için yayıncı kuruluş ve maç saatine ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih maçı canlı izle ekranı...

        2

        BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Bayern Münih ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasında avantaj elde etmek istiyor.

        3

        BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin merak ettiği Bayern Münih - Arsenal karşılaşması, Türkiye'de tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, tabii platformunun resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden yayın bilgilerini kontrol edebilir. Maç öncesinde güncel yayın akışının incelenmesi öneriliyor.

        4

        BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Bayern Münih - Arsenal maçı canlı izle ekranına ulaşmak isteyen futbolseverler, tabii platformunun resmi internet sitesi ve uygulamasını ziyaret edebilir. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala takımların ilk 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler de gündeme gelecek. Şampiyonlar Ligi heyecanını takip etmek isteyen taraftarların resmi yayın kanallarını tercih etmesi gerekiyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Bischof, Karl, Saibari, Diaz, Kane.

        Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Madueke, Gyokeres.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de rezidansta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Büyükçekmece'de bir rezidansta kalan Yasin Binarci (26) ile Mehmet Işık, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Binarci hayatını kaybederken Işık ise yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.(DHA)

        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması