Bayern Münih-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz devi Arsenal'i ağırlıyor. Kritik mücadele öncesinde Bayern Münih-Arsenal maçının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Taraftarlar, Bayern Münih - Arsenal maçı izle aramasıyla karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Arsenal maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanacak. Bayern Münih, taraftarı önünde galibiyet ararken Arsenal deplasmanda önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. İki takımın mücadelesi, lig aşamasındaki sıralama açısından da önem taşıyor. Futbolseverler, Bayern Münih-Arsenal maçını canlı izlemek için yayıncı kuruluş ve maç saatine ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih maçı canlı izle ekranı...
BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasında avantaj elde etmek istiyor.
BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği Bayern Münih - Arsenal karşılaşması, Türkiye'de tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, tabii platformunun resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden yayın bilgilerini kontrol edebilir. Maç öncesinde güncel yayın akışının incelenmesi öneriliyor.
BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Bayern Münih - Arsenal maçı canlı izle ekranına ulaşmak isteyen futbolseverler, tabii platformunun resmi internet sitesi ve uygulamasını ziyaret edebilir. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala takımların ilk 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler de gündeme gelecek. Şampiyonlar Ligi heyecanını takip etmek isteyen taraftarların resmi yayın kanallarını tercih etmesi gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Bischof, Karl, Saibari, Diaz, Kane.
Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Madueke, Gyokeres.