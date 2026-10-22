UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanacak. Bayern Münih, taraftarı önünde galibiyet ararken Arsenal deplasmanda önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. İki takımın mücadelesi, lig aşamasındaki sıralama açısından da önem taşıyor. Futbolseverler, Bayern Münih-Arsenal maçını canlı izlemek için yayıncı kuruluş ve maç saatine ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih maçı canlı izle ekranı...