Beşiktaş - Crystal Palace maç sonucu ve goller bilgisi! 22 Ekim UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Crystal Palace maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı yayında ekrana geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Bu sonucun ardından Beşiktaş, 7 puana yükseldi ve namağlup serisini sürdürdü. Crystal Palace ise 4 puana ulaştı.
Beşiktaş - Crystal Palace maçı sona erdi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle bitti. Siyah-beyazlıların gollerini Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan kaydederken; Palace'ın golleri ise Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta'dan geldi.
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Bu sonucun ardından Beşiktaş, 7 puana yükseldi ve namağlup serisini sürdürdü. Crystal Palace ise 4 puana ulaştı.
Ligin 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Celtic'e konuk olacak. Crystal Palace ise sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
50. dakikada Crystal Palace, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kayarak vuruşunu yapan Pino, meşin yuvarlağı kaleci Nübel'in sağından ağlara gönderdi: 1-1.
55.dakikada İngiliz ekibi öne geçti. Beşiktaş'ta sağ çizgideki Djalo'nun geri pasında araya giren Mateta'nın ceza sahası sol çaprazından dar açıdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in üzerinden filelere gitti: 1-2.
73.dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayının önünde iki rakibinden kurtaran Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.