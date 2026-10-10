BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim 2026 Pazar: Kahve makinesi geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel 18 Ekim 2026 kataloğu afişi ile yeni indirimli ürünler listesi tamamı yayınlandı. Teknolojiden ev aletlerine, mutfak ürünlerinden oyuncak ve tekstile kadar birçok ürün bu hafta BİM raflarında yerini alıyor. Peki 18 Ekim Pazar günü BİM'e neler geliyor? İşte öne çıkan ürünler ve detaylar…
Giriş: 17 Ekim 2026 - 00:00 Güncelleme:
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BİM mağazalarında belirli günlerde yayımlanan aktüel kataloglar kapsamında 18 Ekim Pazar gününe ait indirimler belli oldu. Hafta sonu satışa sunulacak ürünler arasında özellikle mutfak ve oyuncak kategorisindeki seçenekler dikkat çekiyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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