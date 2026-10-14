Bir zamanlar çocuk yıldızdı! Bu küçük kızı şimdi tanıyabilecek misiniz?

ERKENCİ KUŞ İLE ŞÖHRETİNİ PEKİŞTİRDİ

Demet Özdemir'in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2018 yılında başlayan Erkenci Kuş dizisi oldu. Can Yaman ile başrollerini paylaştığı yapımda Sanem karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.