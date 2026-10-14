Bir zamanlar çocuk yıldızdı! Bu küçük kızı şimdi tanıyabilecek misiniz?
Yıllar önce çekilen çocukluk görüntüsüyle yeniden merak konusu olan ünlü oyuncunun bugünkü hali, geçmişten bugüne yaşanan değişimi bir kez daha gündeme getiriyor. Peki, fotoğraftaki küçük kızın kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?
Ekranların tanınan isimleri arasında yer alan oyuncuların çocukluk fotoğrafları, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Henüz küçük yaşlardayken çekilen görüntüler, ünlü isimlerin şöhret öncesi hayatlarına dair merak uyandırıyor.
Bu kez geçmişten bir fotoğrafla gündeme gelen isim, başarılı oyunculuğunun yanı sıra enerjisiyle de dikkat çekiyor.
FOTOĞRAFTAKİ KÜÇÜK KIZI TANIYABİLDİNİZ Mİ?
Ünlü isimlerin geçmiş yıllara ait fotoğrafları, hayranları için nostaljik bir yolculuk sunuyor.
Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı da oyuncunun geçmişini merak edenlerin ilgisini çekebilecek görüntüler arasında yer alıyor.
EKRAN MACERASI 2013 YILINDA BAŞLADI
Demet Özdemir'in sanat dünyasındaki yolculuğu oyunculuktan önce dansla başladı.
Bengü'nün dans ekibinde ve Efes Kızları kadrosunda yer alan Özdemir, Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı şarkısının klibinde de dansçı olarak kamera karşısına geçti.
Oyuncu, 2013 yılında yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Aylin karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım attı. Bu deneyim, Özdemir'in oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu.
PEŞ PEŞE DİZİLERDE ROL ALDI
Demet Özdemir, 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Alya karakterine hayat verdi. 2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde Aslı rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2016'da ise No: 309 dizisinde Lale karakterini canlandırdı.
Farklı karakterlerle ekranlarda yer alan Özdemir, özellikle romantik komedi türündeki projelerle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
ERKENCİ KUŞ İLE ŞÖHRETİNİ PEKİŞTİRDİ
Demet Özdemir'in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2018 yılında başlayan Erkenci Kuş dizisi oldu. Can Yaman ile başrollerini paylaştığı yapımda Sanem karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Özdemir, ilerleyen yıllarda Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda ve Adım Farah gibi yapımlarda rol aldı. Dansla başlayan kariyerini oyunculukla sürdüren ünlü isim, farklı projelerde yer alarak ekran yolculuğuna devam etti.