BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? 15 Ekim 2026 Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, hizmet veriyor mu, saat kaça kadar açık?
''Bugün bankalar açık mı?'' sorusu, 15 Ekim 2026 Perşembe günü banka şubelerinde işlem yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul ve çevre illerde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi ve bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılması, bankaların çalışma düzenine ilişkin merakı artırdı. Para çekme, yatırma, kredi başvurusu ve para transferi gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, banka şubelerinin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Ekim Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, hizmet veriyor mu, saat kaça kadar açık? İşte 15 Ekim 2026 banka çalışma saatleri…
Yurdun birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilirken, kamu çalışanlarına idari izin verildi. Gözler ise bankaların çalışma durumuna çevrildi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde alınan tedbirlerin ardından vatandaşlar, 15 Ekim Perşembe günü banka şubelerinde mesainin devam edip etmediğini öğrenmek istiyor. Bankaya giderek gişe işlemi yapmak, para yatırmak, hesap açmak veya kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Bununla birlikte EFT, havale ve FAST işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı kapalı mı? 15 Ekim 2026 Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, şubeler kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma düzeni ve merak edilenler…
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
15 Ekim tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 15 Ekim 2026 Perşembe günü bankalar açık olacak ve normal çalışma düzeninde hizmet verecek.
Ancak yağış ve su baskını riskinin yüksek olduğu bölgelerde bazı şubelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir. Bankaya gitmeden önce ilgili şubenin güncel durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.
15 EKİM BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Türkiye'de banka şubelerinin büyük bölümü hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak çalışma saatleri bankaya ve şubeye göre değişiklik gösterebiliyor.
Şube açılışı 09.00
Öğle arası 12.30-13.30 (Genellikle)
Şube kapanışı 17.00
Mobil ve internet bankacılığı 7/24 (Genellikle)
Şubeye gitmeden önce işlem yapılacak bankanın resmi internet sitesinden veya müşteri hizmetlerinden güncel çalışma saatlerini öğrenmek gerekiyor.
BUGÜN EFT, HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ YAPILIR MI?
15 Ekim Perşembe günü resmi tatil olmadığı için bankacılık işlemleri genel çalışma düzeni kapsamında devam ediyor.
Para transferlerinde kullanılan sistemlerin çalışma biçimleri ise birbirinden farklılık gösteriyor.
EFT: Bankalar arasındaki Türk lirası transferleri, ilgili sistemin ve bankanın işlem saatleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Havale: Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında yapılan para transferi, bankanın hizmet koşullarına bağlı olarak genellikle günün her saatinde yapılabiliyor.
FAST: Uygun işlemlerde bankalar arasında 7 gün 24 saat anlık para transferi yapılabiliyor. İşlem limitleri ve banka kuralları geçerli oluyor.
Transferin ne zaman tamamlanacağı, kullanılan ödeme sistemine ve işlemin koşullarına göre değişebilir.