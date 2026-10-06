BUGÜN PTT AÇIK MI, KAPALI MI? 6 Ekim 2026 Salı postane çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

PTT şubeleri hafta içi mesaisine genellikle saat 08.30'da başlıyor. Şubelerin büyük bölümünde işlemler 17.00'ye kadar sürerken, bazı noktalarda kapanış saati 17.30'a kadar uzayabiliyor. Öğle molası ise çoğunlukla 12.30 ile 13.30 saatleri arasında uygulanıyor.

Bununla birlikte çalışma saatleri şubenin bulunduğu bölgeye göre değişebiliyor ve bazı PTT noktaları 16.30'da hizmet vermeyi sonlandırabiliyor. Bu nedenle işlem için şubeye gitmeden önce ilgili PTT noktasının güncel mesai saatlerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

Hafta içi mesai saatleri: 08.30 - 17.00 (Bazı şubelerde 17.30'a kadar)

Öğle arası: 12.30 - 13.30