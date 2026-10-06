BUGÜN PTT AÇIK MI, KAPALI MI? 6 Ekim 2026 Salı postane çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri
6 Ekim Salı günü PTT'de işlem yapmayı planlayan vatandaşlar, şubelerin açık olup olmadığını araştırıyor. İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla kentte resmi tatil uygulanıp uygulanmadığı merak edilirken, kargo gönderimi, posta işlemleri, fatura ödeme, maaş çekme ve resmi evrak teslimi yapacak olanlar "6 Ekim'de PTT açık mı?", "İstanbul'da PTT şubeleri çalışıyor mu?" ve "PTT Kargo dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ekim Salı PTT çalışma saatleri ve merak edilen ayrıntılar...
İstanbul’un Kurtuluşu’nun yıl dönümü olan 6 Ekim Salı günü, PTT şubelerinin çalışma durumu merak konusu oldu. Gün içinde kargo teslim etmek, gönderi almak, fatura yatırmak ya da çeşitli posta işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, İstanbul’daki PTT şubelerinde hizmet verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Bu kapsamda “6 Ekim’de PTT çalışıyor mu?”, “PTT şubeleri bugün açık mı?” ve “PTT Kargo dağıtıma çıkacak mı?” soruları öne çıkıyor. İşte 6 Ekim Salı günü PTT’nin çalışma düzenine ilişkin detaylar...
6 EKİM BUGÜN PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
6 Ekim Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle 6 Ekim 2026 Salı günü kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel iş yerlerinde genel bir tatil uygulaması yapılmayacak.
Kurumlar normal çalışma takvimlerini sürdüreceği için PTT şubeleri ve postaneler de olağan mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
PTT şubeleri hafta içi mesaisine genellikle saat 08.30'da başlıyor. Şubelerin büyük bölümünde işlemler 17.00'ye kadar sürerken, bazı noktalarda kapanış saati 17.30'a kadar uzayabiliyor. Öğle molası ise çoğunlukla 12.30 ile 13.30 saatleri arasında uygulanıyor.
Bununla birlikte çalışma saatleri şubenin bulunduğu bölgeye göre değişebiliyor ve bazı PTT noktaları 16.30'da hizmet vermeyi sonlandırabiliyor. Bu nedenle işlem için şubeye gitmeden önce ilgili PTT noktasının güncel mesai saatlerinin kontrol edilmesi öneriliyor.
Hafta içi mesai saatleri: 08.30 - 17.00 (Bazı şubelerde 17.30'a kadar)
Öğle arası: 12.30 - 13.30