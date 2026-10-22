BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 22 Ekim 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği güncel yayın akışları belli oldu. Günün hangi saatinde hangi programın ekrana geleceğini öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların yayın takvimine odaklandı. Akşam kuşağında birbirinden farklı diziler, sinema filmleri, eğlence ve yarışma programları ile spor karşılaşmaları izleyicilerle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'de saat kaçta ne başlayacak? İşte 22 Ekim 2026 Perşembe kanal kanal güncel TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek programlar...
22 Ekim 2026 Perşembe gününe ait televizyon yayın akışları belli olurken, izleyicilerin gözü özellikle akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlara çevrildi. Ulusal kanalların günlük programlarında sevilen dizilerden sinema filmlerine, yarışmalardan gündüz kuşağı yapımlarına ve canlı spor karşılaşmalarına kadar pek çok seçenek bulunuyor. Bu akşamın öne çıkan yayınları arasında TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak UEFA Konferans Ligi Trabzonspor-Hearts ve UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmaları yer alıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var, maçlar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in 22 Ekim Perşembe gününe ait yayın akışı listeleri...
KANALLARIN 22 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00.15 Gece Hattı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
23.15 Mandıra Filozofu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.45 Trabzonspor-Hearts | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
22.00 Beşiktaş-Cyrstal Palace | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
00.15 Teşkilat/Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
00.15 Başkalarının Hayatı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
17.45 Ali İhsan Varol İle Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00.15 Ömür Usta
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)