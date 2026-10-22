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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 22 Ekim 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 22 Ekim 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği güncel yayın akışları belli oldu. Günün hangi saatinde hangi programın ekrana geleceğini öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların yayın takvimine odaklandı. Akşam kuşağında birbirinden farklı diziler, sinema filmleri, eğlence ve yarışma programları ile spor karşılaşmaları izleyicilerle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'de saat kaçta ne başlayacak? İşte 22 Ekim 2026 Perşembe kanal kanal güncel TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        1

        22 Ekim 2026 Perşembe gününe ait televizyon yayın akışları belli olurken, izleyicilerin gözü özellikle akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlara çevrildi. Ulusal kanalların günlük programlarında sevilen dizilerden sinema filmlerine, yarışmalardan gündüz kuşağı yapımlarına ve canlı spor karşılaşmalarına kadar pek çok seçenek bulunuyor. Bu akşamın öne çıkan yayınları arasında TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak UEFA Konferans Ligi Trabzonspor-Hearts ve UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmaları yer alıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var, maçlar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in 22 Ekim Perşembe gününe ait yayın akışı listeleri...

        2

        KANALLARIN 22 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00.15 Gece Hattı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Haysiyet

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet

        23.15 Mandıra Filozofu

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.45 Trabzonspor-Hearts | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

        22.00 Beşiktaş-Cyrstal Palace | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        00.15 Teşkilat/Tekrar

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        00.15 Başkalarının Hayatı

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)

        00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

        12.30 Anne Yarısı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        17.45 Ali İhsan Varol İle Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        00.15 Ömür Usta

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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