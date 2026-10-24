BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Ekim 2026 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi ile bu akşam hangi diziler var?
Hafta sonunu evde geçirmeyi planlayanlar için televizyon kanallarının 24 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait yayın programları merak ediliyor. Akşam saatlerinde ekran başına geçecek izleyiciler, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve eğlence programlarını kaçırmamak için yayın saatlerini kontrol ediyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın akışları ise günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? 24 Ekim Cumartesi günü hangi diziler, filmler ve yarışma programları ekrana gelecek? İşte kanal kanal televizyon yayın akışı ve akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak yapımlar…
24 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar araştırılıyor. Hafta sonu akşamını sevdiği programları izleyerek değerlendirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın saatlerine ve program içeriklerine odaklandı. Özellikle saat 20.00'de başlayacak yapımlar merak edilirken Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in yayın listeleri de gündeme geldi. Dizilerden yarışmalara, sinema filmlerinden eğlence programlarına kadar birçok seçenek arasından tercih yapmak isteyenler, kanalların akşam kuşağını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 24 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve kanalların saat saat program listesi…
KANALLARIN 24 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00: Kızılcık Şerbeti
10.00: Cumartesi Sürprizi
13.00: Cafer'in Çilesi
14.45: Sevdalı Bir Ateş
18.25: Show Ana Haber Hafta Sonu
20.00: Güldür Güldür Show
23.45: Ölümcül Takip
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00: Küçük Ağa
08.30: Konuştukça
09.45: Magazin D Cumartesi
13.00: Arda'nın Mutfağı
14.00: Daha 17
16.00: Haysiyet
19.00: Kanal D Ana Haber
20.00: Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
06.00: Hercai
07.30: atv'de Hafta Sonu
10.00: Küçük Deniz Kızı
12.40: Var Mısın Yok Musun
15.10: Güneşin Doğduğu Yer
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Altı Üstü İstanbul
23.30: Koruyucu
TRT1 YAYIN AKIŞI
05.58: İstiklal Marşı
06.00: Kalk Gidelim
09.15: Kod Adı Kırlangıç
10.30: Hayallerinin Peşinde
12.05: Mehmed: Fetihler Sultanı
14.40: Evlilik Güzeldir
17.50: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00: Ana Haber
20.00: Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06.30: Baba Ocağı
08.00: Başkalarının Hayatı
11.00: Sevdiğim Sensin
14.00: Bir Şansım Olsa
15.30: Tuzlu Kahve
19.00: Star Haber
20.00: Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30: Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30: Çalar Saat Hafta Sonu
11.15: Kamera Arkası
12.00: Anne Yarısı
14.15: Halef: Köklerin Çağrısı
16.00: Yeraltı
19.00: Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00: Ömür Usta
22.45: Yeraltı
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30: Tuzak
08.00: Oynat Bakalım
08.30: Gençlik Rüzgarı
10.00: Gazete Magazin
15.30: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)