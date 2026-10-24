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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Ekim 2026 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi ile bu akşam hangi diziler var?

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Ekim 2026 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi ile bu akşam hangi diziler var?

        Hafta sonunu evde geçirmeyi planlayanlar için televizyon kanallarının 24 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait yayın programları merak ediliyor. Akşam saatlerinde ekran başına geçecek izleyiciler, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve eğlence programlarını kaçırmamak için yayın saatlerini kontrol ediyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın akışları ise günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? 24 Ekim Cumartesi günü hangi diziler, filmler ve yarışma programları ekrana gelecek? İşte kanal kanal televizyon yayın akışı ve akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak yapımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        1

        24 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar araştırılıyor. Hafta sonu akşamını sevdiği programları izleyerek değerlendirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın saatlerine ve program içeriklerine odaklandı. Özellikle saat 20.00'de başlayacak yapımlar merak edilirken Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in yayın listeleri de gündeme geldi. Dizilerden yarışmalara, sinema filmlerinden eğlence programlarına kadar birçok seçenek arasından tercih yapmak isteyenler, kanalların akşam kuşağını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 24 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve kanalların saat saat program listesi…

        2

        KANALLARIN 24 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00: Kızılcık Şerbeti

        10.00: Cumartesi Sürprizi

        13.00: Cafer'in Çilesi

        14.45: Sevdalı Bir Ateş

        18.25: Show Ana Haber Hafta Sonu

        20.00: Güldür Güldür Show

        23.45: Ölümcül Takip

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00: Küçük Ağa

        08.30: Konuştukça

        09.45: Magazin D Cumartesi

        13.00: Arda'nın Mutfağı

        14.00: Daha 17

        16.00: Hay­siyet

        19.00: Kanal D Ana Haber

        20.00: Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.00: Hercai

        07.30: atv'de Hafta Sonu

        10.00: Küçük Deniz Kızı

        12.40: Var Mısın Yok Musun

        15.10: Güneşin Doğduğu Yer

        19.00: ATV Ana Haber

        20.00: Altı Üstü İstanbul

        23.30: Koruyucu

        5

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05.58: İstiklal Marşı

        06.00: Kalk Gidelim

        09.15: Kod Adı Kırlangıç

        10.30: Hayallerinin Peşinde

        12.05: Mehmed: Fetihler Sultanı

        14.40: Evlilik Güzeldir

        17.50: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        19.00: Ana Haber

        20.00: Gönül Dağı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        06.30: Baba Ocağı

        08.00: Başkalarının Hayatı

        11.00: Sevdiğim Sensin

        14.00: Bir Şansım Olsa

        15.30: Tuzlu Kahve

        19.00: Star Haber

        20.00: Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30: Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30: Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15: Kamera Arkası

        12.00: Anne Yarısı

        14.15: Halef: Köklerin Çağrısı

        16.00: Yeraltı

        19.00: Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00: Ömür Usta

        22.45: Yeraltı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30: Tuzak

        08.00: Oynat Bakalım

        08.30: Gençlik Rüzgarı

        10.00: Gazete Magazin

        15.30: MasterChef Türkiye

        20.00: MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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