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        Haberler Bilgi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 19 Ekim 2026 Pazartesi Büyük ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 19 Ekim 2026 Pazartesi Büyük ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Büyük ikramiye hayaliyle kuponlarını hazırlayanlar, çekilişin ardından kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişte 6 şanslı numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da merak ediliyor. Çekilişin ardından 19 Ekim Sayısal Loto sonuçları için bilet sorgulama ekranına yönelik aramalar hız kazanıyor. Peki, 19 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte 19 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Haftanın merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için gözler sonuç ekranına çevrildi. Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri canlı yayında noter huzurunda gerçekleşiyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı, kupon sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 19 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir ve kazanan numaralar nereden sorgulanır, büyük ikramiye devretti mi? İşte 19 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

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        19 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        19 Ekim 2026 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazanan numaraları ve ikramiye bilgileri, çekilişin tamamlanmasının ardından resmi sonuç ekranından kontrol edilebilir.

        Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026:

        52 - 65 - 78 - 79 - 86 - 87

        JOKER 46 + SÜPERSTAR 47

        Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye (791.485.252,35 ₺) bir talihlinin oldu.

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        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.

        Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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