Dünün reyting sonuçları açıklandı! 17 Ekim Cumartesi reyting sıralamasında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef Türkiye kaçıncı oldu?
Dünün reyting sonuçları açıklandı. 17 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelen Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Başkalarının Hayatı, Mercan Köşk ve MasterChef Türkiye zirve için yarıştı.Total, AB ve ABC1 kategorilerinde dünün birincisi ve ilk 10 sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 17 Ekim reyting sıralaması hakkında merak edilenler…
Televizyon kanallarında 17 Ekim cumartesi akşamı dizi ve yarışma rekabeti yaşandı. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Mercan Köşk, Star TV'de Başkalarının Hayatı, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show izleyiciyle buluştu. Peki, 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirvede yer aldı? İşte, Total, AB ve ABC reyting sonuçlarına ilişkin detaylar…
17 EKİM CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR YAYINLANDI?
Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyici karşısına çıktı. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle ekrana gelirken MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yarışma heyecanını sürdürdü.
Gecenin öne çıkan yapımları şöyle sıralandı:
* Güldür Güldür Show: Show TV
* Gönül Dağı: TRT 1
* Güller ve Günahlar: Kanal D
* Mercan Köşk: ATV
* Başkalarının Hayatı: Star TV
* MasterChef Türkiye: TV8
* Gelin: Kanal 7
17 EKİM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
17 Ekim 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Gecenin sonuçlarında Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı arasındaki yarış öne çıktı. İki dizi, farklı izleyici kategorilerinde liderliği paylaşarak gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Total reyting grubunda 4,93 reyting alan Güller ve Günahlar birinci sıraya yerleşti. Başkalarının Hayatı ise 4,23 reytingle ikinci, Gönül Dağı 3,99 reytingle üçüncü oldu.
AB REYTİNG SONUÇLARI
AB kategorisinde Başkalarının Hayatı 4,09 reytingle zirveye çıktı. Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı, 3,03 reytingle sıralamada birbirine yakın sonuçlar elde etti.