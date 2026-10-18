Dünün reyting sonuçları açıklandı! 17 Ekim Cumartesi reyting sıralamasında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef Türkiye kaçıncı oldu?

Televizyon kanallarında 17 Ekim cumartesi akşamı dizi ve yarışma rekabeti yaşandı. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Mercan Köşk, Star TV'de Başkalarının Hayatı, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show izleyiciyle buluştu. Peki, 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirvede yer aldı? İşte, Total, AB ve ABC reyting sonuçlarına ilişkin detaylar…