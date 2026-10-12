Ege Denizi’nde deprem! 12 Ekim 2026 son depremler listesi ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Az önce deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini kontrol ediyor. Listelerde depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

12 EKİM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesinde 12 Ekim sabahı farklı il ve bölgelerde meydana gelen sarsıntılar yer aldı. Kayıtlarda öne çıkan depremler şöyle:

Sivrice, Elazığ: Saat 03.49'da 2,0 büyüklüğünde deprem

Ezine açıkları, Çanakkale: Saat 03.49'da 2,2 büyüklüğünde deprem

Ayvalık açıkları, Balıkesir: Saat 03.42'de 1,4 büyüklüğünde deprem

Saimbeyli, Adana: Saat 03.18'de 2,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi: Saat 02.10'da 1,8 büyüklüğünde deprem

Simav, Kütahya: Saat 02.00'de 2,0 büyüklüğünde deprem