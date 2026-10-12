Ege Denizi’nde deprem! 12 Ekim 2026 son depremler listesi ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, İstanbul'da hissedilen Yalova depreminin ardından yakından takip ediliyor. AFAD'ın son verilerine göre bugün Ege Denizi'nde 2.8, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2,0 ve Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri…
İstanbul'da hissedilen Yalova merkezli sarsıntıların ardından vatandaşlar, yeni bir deprem olup olmadığını öğrenmek için son dakika deprem haberlerini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 12 Ekim 2026 tarihli kayıtlarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli depremler yer alıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkındaki güncel bilgiler resmi deprem listelerinden takip edilebiliyor. Peki, Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
Az önce deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini kontrol ediyor. Listelerde depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.
12 EKİM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesinde 12 Ekim sabahı farklı il ve bölgelerde meydana gelen sarsıntılar yer aldı. Kayıtlarda öne çıkan depremler şöyle:
Sivrice, Elazığ: Saat 03.49'da 2,0 büyüklüğünde deprem
Ezine açıkları, Çanakkale: Saat 03.49'da 2,2 büyüklüğünde deprem
Ayvalık açıkları, Balıkesir: Saat 03.42'de 1,4 büyüklüğünde deprem
Saimbeyli, Adana: Saat 03.18'de 2,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi: Saat 02.10'da 1,8 büyüklüğünde deprem
Simav, Kütahya: Saat 02.00'de 2,0 büyüklüğünde deprem
EGE DENİZİ'NDE 2,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 04.49.31'de Ege Denizi'nde 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı 36.711 enlemi ve 25.68517 boylamında kaydedildi.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.12 05:17:07 40.0192 27.4452 10.2 -.- 1.8 -.- KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.10.12 04:49:32 36.6835 25.7128 5.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.12 04:21:25 38.9897 35.8630 1.1 -.- 1.1 -.- SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2026.10.12 04:15:01 38.9645 35.8062 12.8 -.- 1.0 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2026.10.12 03:49:37 38.4957 39.1918 1.7 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2026.10.12 03:49:03 39.6248 26.0392 11.2 -.- 2.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.12 03:42:12 39.1903 26.4843 14.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.12 03:18:22 37.7993 36.0535 5.0 -.- 2.1 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.12 02:10:03 36.8820 26.5827 1.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.12 02:03:53 39.2117 29.0373 10.4 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.12 02:02:42 39.2038 28.9392 10.1 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.12 02:00:45 39.2393 28.9710 5.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.12 01:48:07 34.3942 32.4850 5.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.12 01:32:05 38.1027 38.4357 8.1 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.10.12 01:26:12 38.7307 43.3122 3.3 -.- 1.9 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel
2026.10.12 00:59:37 37.5253 35.8460 6.2 -.- 1.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.10.12 00:40:40 38.2295 38.6552 23.6 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.10.12 00:37:35 38.7483 43.2980 5.1 -.- 1.8 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel
2026.10.12 00:21:59 36.9075 29.1272 21.6 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.10.12 00:20:41 38.5943 37.9530 14.5 -.- 1.5 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.10.12 00:08:56 38.1488 36.9642 2.7 -.- 1.7 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN YALOVA DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?
AFAD verilerine göre, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 18.14'te Marmara Denizi'nde, Yalova'nın yaklaşık 5,93 kilometre açığında 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,16 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.
Aynı gün saat 19.04'te Marmara Denizi'nde, Yalova'nın yaklaşık 4,37 kilometre açığında 1,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?
Kandilli Rasathanesi de Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri yayımlıyor. Vatandaşlar, son depremlerin saatini, büyüklüğünü ve merkez üssünü Kandilli'nin resmi internet sitesindeki deprem listesi üzerinden inceleyebiliyor.
AFAD ve Kandilli'nin verileri, yeni sarsıntıların takibi için başvurulan temel kaynaklar arasında bulunuyor. İstanbul ve çevresinde yaşayanlar, güncel deprem bilgilerine bu kurumların resmi sayfalarından ulaşabiliyor.