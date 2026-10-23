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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli kamyonet geliyor! A101 aktüel kataloğunda neler var?

        A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli kamyonet geliyor! A101 aktüel kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler 29 Ekim 2026 Perşembe indirimlerini duyurdu. A101 kataloğunda bu hafta oyuncaklardan küçük ev aletlerine, balıkçılık ekipmanlarından ev tekstiline cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. A101 mağazalarında yeni kampanyasında en dikkat çeken ürünü Volta VMP1 4 tekerlekli elektrikli kamyonet oluyor. İşte, 29 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli tam listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 22:26 Güncelleme:
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        A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. Beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri, teknolojik aletler A101 aktüel ürünlerinin olmazsa olmazı. Beyaz eşya kategorisinde SEG markalı geniş iç hacimli buzdolabı öne çıkıyor. Öte yandan balık tutkunları için özel ekipmanlar yer alıyor. İşte, A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı

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        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EKİM 2026

        Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

        Nordmende 65 inç QLED Televizyon 27.499 TL

        Philips 55 inç 4K Dolby Atmos Televizyon 28.999 TL

        iFFALCON 65 inç 4K UHD Google TV 33.999 TL

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