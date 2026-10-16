Emekli ve memur maaş zammı hesaplama tablosu 2027 Ocak: En düşük emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?
2027 Ocak emekli ve memur maaş zammı için hesaplamalar, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 olurken temmuz-eylül dönemindeki üç aylık birikimli artış yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk üç aylık veri ortaya çıktı. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ve piyasa beklentileri, yeni yıl maaşları için farklı zam senaryolarını gündeme getiriyor. Peki, 2027 Ocak ayında en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak memur ve emekli maaşı hesaplama tablosu...
Milyonlarca emekli ve memur, gözünü 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2026'nın temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle belirlenen artışa ek olarak oluşması halinde enflasyon farkından yararlanacak. Şu ana kadar açıklanan üç aylık veriler, ocak zammının kesinleşmesi için yeterli değil. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte zam oranları netlik kazanacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek? İşte 2027 Ocak emekli ve memur maaşı zam senaryoları...
2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun ardından üç aylık birikimli artış yüzde 5,57 oldu.
Bu oran, emeklilerin ocak ayında alacağı zam için şu ana kadar oluşan artışı gösteriyor. Ancak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonları açıklanmadan nihai zam oranı belli olmayacak.
Merkez Bankası'nın ağustos ayında açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde bile temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyonun kesin oranı, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon ve kalan aylardaki fiyat değişimleriyle hesaplanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK'TA KAÇ TL OLACAK?
Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalar, olası zam oranlarına göre değişiyor. Aşağıdaki tutarlar, farklı zam senaryolarının mevcut aylığa uygulanmasıyla elde edilen örnek rakamlardır. Bunlar kesinleşmiş maaşlar değildir.
Olası zam oranı
23.552 TL'nin zamlı tutarı
Yüzde 5,57
24.864 TL
Yüzde 8
25.436 TL
Yüzde 10
25.907 TL
Yüzde 10,07
25.925 TL
Yüzde 11
26.143 TL
Yüzde 10,07'lik artış senaryosunda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 925 TL seviyesine çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığına yapılacak artışın uygulanması için yasal düzenleme gerekebileceğinden, hesaplanan tutarın doğrudan ödeneceği kesin değil. Nihai rakam, altı aylık enflasyon verileri ve taban aylığa ilişkin alınacak kararlarla belirlenecek.
2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memur ve memur emeklilerinin ocak zammı, toplu sözleşme artışı ile varsa enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek. 2027 yılının ilk yarısı için toplu sözleşme artışı yüzde 5 olarak belirlendi. Ancak memurların alacağı toplam zam, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun önceki toplu sözleşme artışını aşması durumunda oluşacak farkla değişecek.
Örnek hesaplamalarda, en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayılırsa farklı zam oranlarına göre ortaya çıkan tutarlar şöyle:
Olası zam oranı
Örnek zamlı memur maaşı
Yüzde 5
73.735 TL
Yüzde 7
75.140 TL
Yüzde 8,01
75.849 TL
Yüzde 10
77.246 TL
Yüzde 8,01'lik zam senaryosunda 70 bin 224 TL olan maaş yaklaşık 75 bin 849 TL'ye yükseliyor. Bu hesaplama örnek niteliğinde olup aile yardımı, çocuk yardımı, meslek ve derece farklılıkları gibi unsurlara göre kişilerin maaşları değişebilir.
OCAK 2027 MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
2027 Ocak maaş zamlarının kesinleşmesi için 2026 yılının son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı hesaplanabilecek. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışı birlikte değerlendirilecek.
Kesin zam oranları açıklanmadan önce paylaşılan hesaplamalar tahmin niteliği taşıyor. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal karar alınması gerekebileceği de unutulmamalı. Bu nedenle emeklilerin ve memurların ocak ayında alacağı net tutarlar, yıl sonu enflasyon verileri ve resmî düzenlemeler sonrasında belli olacak.