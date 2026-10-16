2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun ardından üç aylık birikimli artış yüzde 5,57 oldu.

Bu oran, emeklilerin ocak ayında alacağı zam için şu ana kadar oluşan artışı gösteriyor. Ancak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonları açıklanmadan nihai zam oranı belli olmayacak.

Merkez Bankası'nın ağustos ayında açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde bile temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyonun kesin oranı, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon ve kalan aylardaki fiyat değişimleriyle hesaplanacak.