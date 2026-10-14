EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2027 OCAK SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak’ta emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak memur ve emekli maaşları için hesaplamalar şimdiden başladı. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli maaşı için geriye yalnızca 3 veri kaldı. Hatırlanacağı üzere 2026 Temmuz ayında SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 17,76 olarak belirlenmiş olup en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak'ta emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2027 Ocak emekli maaş zammı hesaplama...
Emekli maaş zammı ile ilgili gelişmeler milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 1,84 yıllık bazda yüzde 29,73 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Kesin zam oranı ise yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak’ta emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2027 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar...
2026 EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Eylül ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
TÜİK verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,07 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçti.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
TÜİK verilerine göre 2026 yılının temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.
Böylece 3 aylık enflasyon artışı yüzde 5,57’ye ulaştı.
EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu.
3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor.
Bu tutara yüzde 5,57 oranında artış uygulandığında en düşük emekli maaşı yaklaşık 24 bin 864 TL'ye yükseliyor.
Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam oranı, yılın son üç aylık enflasyon verileri ile belli olacak. En düşük emekli aylığı ise yapılabilecek yasal düzenlemelere bağlı olarak artış yaşayacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR? OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO
Yıl sonu enflasyon beklentileri, emekli maaşlarına yapılabilecek artışa ilişkin farklı hesaplamalar ortaya koyuyor. Paylaşılan tahminlere göre dört senaryoda öne çıkan zam oranları ve en düşük emekli aylığı tutarları şöyle:
1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahmini
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda altı aylık enflasyon artışının yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.
Bu senaryoya göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 TL'ye çıkıyor.
2. Orta Vadeli Program tahmini
Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon farkının yüzde 9,04 olması öngörülüyor.
Bu oranın uygulanması halinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 681 TL olarak hesaplanıyor.
3. Piyasa Katılımcıları Anketi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,61 olarak açıklandı.
Bu tahmine göre altı aylık enflasyon artışı yüzde 10,07 civarında hesaplandı. Bu senaryoda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 921 TL'ye ulaşıyor.
4. AA Finans beklenti anketi
AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 olarak belirlendi.
Bu senaryoda altı aylık enflasyon artışının yüzde 10,11 seviyesinde olması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 933 TL'ye ulaşması öngörülüyor.
24 BİN TL VE 25 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Paylaşılan zam oranları üzerinden 24 bin TL ve 25 bin TL maaş alan emekliler için de tahmini hesaplamalar yapılıyor.
Mevcut maaşı 24 bin TL olan emekliler
Yüzde 8,70 zamla 26 bin 88 TL
Yüzde 9,04 zamla 26 bin 170 TL
Yüzde 10,07 zamla yaklaşık 26 bin 416 TL
Yüzde 10,11 zamla 26 bin 426 TL
Yüzde 10,73 zamla 26 bin 575 TL
Mevcut maaşı 25 bin TL olan emekliler
Yüzde 8,70 zamla 27 bin 175 TL
Yüzde 9,04 zamla 27 bin 260 TL
Yüzde 10,07 zamla yaklaşık 27 bin 518 TL
Yüzde 10,11 zamla 27 bin 528 TL
Yüzde 10,73 zamla 27 bin 683 TL
2027 OCAK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 Ocak emekli zammı, 2026 yılının son altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon verileriyle kesinleşecek. TÜİK'in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.
Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanacak.