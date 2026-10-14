EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2027 OCAK SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak’ta emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR? OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Yıl sonu enflasyon beklentileri, emekli maaşlarına yapılabilecek artışa ilişkin farklı hesaplamalar ortaya koyuyor. Paylaşılan tahminlere göre dört senaryoda öne çıkan zam oranları ve en düşük emekli aylığı tutarları şöyle:

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahmini

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda altı aylık enflasyon artışının yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 TL'ye çıkıyor.

2. Orta Vadeli Program tahmini

Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon farkının yüzde 9,04 olması öngörülüyor.

Bu oranın uygulanması halinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 681 TL olarak hesaplanıyor.