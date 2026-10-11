Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?
ABD Merkez Bankası Fed'in Ekim 2026 faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak karar, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları başta olmak üzere birçok finansal varlık üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed, eylül ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte Ekim 2026 Fed faiz kararı tarihi...
Fed’in ekim ayındaki faiz kararı öncesinde yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına çevrildi. FOMC’nin iki gün sürecek toplantısında ABD ekonomisindeki büyüme, istihdam ve enflasyon görünümü değerlendirilecek. Eylül ayında faiz artıran Fed’in ekim toplantısında nasıl bir karar vereceği piyasalar tarafından yakından izleniyor. Peki Ekim 2026 Fed faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi veya artışı olacak mı? İşte Fed’in ekim ayı toplantı tarihi ve faiz kararına ilişkin merak edilenler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılı FOMC takvimine göre ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı toplantının ikinci günü olan 28 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.
Fed’in faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00’de açıklaması bekleniyor.
FED FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?
Ekim toplantısında Fed’in faiz oranlarında nasıl bir değişiklik yapacağı henüz kesinleşmiş değil. Fed’in kararında özellikle enflasyonun seyri, istihdam piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin güncel veriler belirleyici olacak.
Fed’in faiz kararlarına ilişkin piyasa beklentileri, toplantı tarihi yaklaştıkça Fed fonları vadeli kontratları üzerinden takip ediliyor. CME FedWatch, bu kontrat fiyatlamalarını kullanarak FOMC toplantılarında gerçekleşebilecek faiz değişikliklerine ilişkin olasılıkları gösteriyor.
SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed, 16 Eylül 2026 tarihli FOMC toplantısında federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltti. Fed karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlediği, işsizlik oranının fazla değişmediği ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.
FED 2026 YILI FAİZ TOPLANTILARI
Fed’in 2026 yılı takviminde ekim toplantısının ardından yılın son FOMC toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekim toplantısı ise 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak.