Fed’in ekim ayındaki faiz kararı öncesinde yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına çevrildi. FOMC’nin iki gün sürecek toplantısında ABD ekonomisindeki büyüme, istihdam ve enflasyon görünümü değerlendirilecek. Eylül ayında faiz artıran Fed’in ekim toplantısında nasıl bir karar vereceği piyasalar tarafından yakından izleniyor. Peki Ekim 2026 Fed faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi veya artışı olacak mı? İşte Fed’in ekim ayı toplantı tarihi ve faiz kararına ilişkin merak edilenler...