Fenerbahçe berabere kaldı, UEFA ülke puanı güncellendi! 21 Ekim 2026 Çarşamba Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanı başlarken Türk takımlarının alacağı sonuçlar ülke puanı yarışında belirleyici olacak. Türkiye, güncel beş yıllık katsayı sıralamasında 9. basamakta yer alırken 8. sıradaki Hollanda’yı yakalamayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşılaşması, bu haftanın öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ve beraberlik ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...