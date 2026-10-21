Fenerbahçe berabere kaldı, UEFA ülke puanı güncellendi! 21 Ekim 2026 Çarşamba Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanırken alınacak sonuç ülke puanı açısından da önem taşıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki performansı da Türkiye'nin sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 21 Ekim Çarşamba UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin güncel puanı...
Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanı başlarken Türk takımlarının alacağı sonuçlar ülke puanı yarışında belirleyici olacak. Türkiye, güncel beş yıllık katsayı sıralamasında 9. basamakta yer alırken 8. sıradaki Hollanda’yı yakalamayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşılaşması, bu haftanın öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ve beraberlik ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 20 EKİM 2026
Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarındaki maçların sonuçlarına göre sıralama ve puanlar değişebiliyor.
Sıra Ülke Puan
1 İngiltere 105,130
2 İtalya 89,446
3 İspanya 84,743
4 Almanya 82,830
5 Fransa 70,296
6 Portekiz 66,550
7 Belçika 60,850
8 Hollanda 53,729
9 Türkiye 51,075
10 Yunanistan 45,812
11 Polonya 45,525
12 Çekya 45,325
FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI ÜLKE PUANINI NASIL ETKİLEYECEK?
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında alacağı sonuç, Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde kazanılacak puanlar, diğer Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki sonuçlarıyla birlikte ülke katsayısına yansıyacak.
Sarı-lacivertlilerin galibiyeti, Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki farkı kapatma mücadelesine katkıda bulunabilir. Ancak sıralamadaki değişim, aynı hafta diğer ülkelerin temsilcilerinin alacağı sonuçlara da bağlı olacak.
TÜRKİYE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört takımla mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.