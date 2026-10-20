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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Slavia Prag maç sonucu ve gol özeti! Fenerbahçe - Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?

        Fenerbahçe - Slavia Prag maç sonucu ve gol özeti! Fenerbahçe - Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?

        Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği Fenerbahçe - Slavia Prag maçı sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:13 Güncelleme:
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        Fenerbahçe - Slavia Prag maç sonucu belli oldu.Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. İşte, Fenerbahçe - Slavia Prag maç sonucu ve goller bilgisi

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        FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI SONA ERDİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

        Slavia Prag'da ise sahneye 21. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor çıktı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR:

        4.dakikada Skriniar’ın pasında sağ tarafta topu alan Oğuz Aydın, içeriye doğru katedip ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Markovic’in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

        11.dakikada sağ taraftan Semedo’nun attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Greenwood’un kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

        15.dakikada Ederson’un pasında topu alan Guendouzi’nin hatalı pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Lukas Provod, bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

        27. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Greenwood, pasını ceza yayı gerisindeki Guendouzi’nin önüne attı. Guendouzi’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

        37.dakikada Kante’nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın bu kez ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

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        45.dakikada sol taraftan Archie Brown'ın ortasında Vedat Muriqi arka direkte göğsüyle kontrol edip şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Markovic'de kaldı.

        61.dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sturm, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Nowak’a aktardı. Nowak’ın yakın direğe bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Oppong’dan döndü.

        64.dakikada sol tarafta rakipten topu kapan Lukaku, pasını kale önündeki Nene’ye aktardı. Nene’nin bekletmeden vuruşunda kaleci Markovic meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Slavia savunması topu uzaklaştırdı.

        81.dakikada Provod’un pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ayaosi’nin vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

        82. dakikada Greenwood’un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lukaku’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

        90. dakikada sağ taraftan Ayaosi'nin kale önüne ortasında Kacor, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

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